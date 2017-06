Austrijas armijas ASV ražotās haubices, kas tiek pārdotas Latvijai, 2002.-2007.gadā tikušas pilnībā modernizētas atbilstoši tā brīža augstākajiem tehniskajiem standartiem, bet tās tiek pārdotas par tikai desmito daļu no ieguldītajiem līdzekļiem, vēsta Austrijas sabiedriskā raidorganizācija ORF.

Laika posmā no 2002. līdz 2007. gadam 60. gados izgatavotās 35 haubices "M109", desmit uguns vadības centri (haubice bez stobra, taču ar datoriem šāviena trajektorijas aprēķināšanai) un divas apmācību platformas tika izjauktas līdz pēdējai skrūvei un pēc tam ar mūsdienu tehniku atkal saliktas kopā.

2010. gadā Austrijas valdība nolēma līdzekļu taupības nolūkos ievērojami samazināt armijas rīcībā esošās bruņutehnikas apjomus, to pārdodot, iekonservējot vai norakstot metāllūžņos.

Katras haubices modernizācijā ieguldītas 3000 darba stundas, taču tās tā arī nekad netika izmatotas un tika iekonservētas, bet šī gada aprīlī ar Latviju tika parakstīts līgums par to pārdošanu.

Latvijai tās atkarībā no modifikācijas tiek pārdotas no 60 000 līdz 140 000 eiro par vienu vienību, kas ir tikai desmitā daļa no Austrijas ieguldītā to iegādei un modernizācijai.

Latvijas Aizsardzības ministrija apstiprinājusi, ka līguma summa ir seši miljoni eiro un pirmās haubices tiks piegādātas rudenī. Līgums bez pašas tehnikas ietver arī uzturēšanas tehnoloģiju zināšanu nodošanu un haubiču apkalpošanas speciālistu apmācību.