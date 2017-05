Traģiskā skolas autobusa avārijā Tanzānijā sestdien bojā gājuši vismaz 29 bērni, divi skolotāji un autobusa vadītājs, ziņo aģentūra AFP.

Avārija notika, autobusam iegāžoties aizā pie Mareras upes Karatu apgabalā valsts ziemeļos. 12 no bojā gājušajiem bija zēni, 17 – meitenes. Glābējiem no transportlīdzekļa izdevies atbrīvot trīs izdzīvojušos, kas nogādāti slimnīcā. Bērni bijuši vecumā no 12 līdz 14 gadiem .

Pirms izvēlēties vidusskolu tālākajām mācībām, bērni, kas bija pamatskolas pēdējās klases audzēkņi, devās uz eksāmeniem.

"Mēs esam zaudējuši 29 skolēnus, divus skolotājus, un arī šoferis ir gājis bojā," aģentūra citē Arušas pilsētas pamatskolas direktoru. "Tā ir milzīga traģēdija."