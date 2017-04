Netālu Sīrijas pilsētas Alepo sestdien autobusu konvojā, kurš evakuē iedzīvotājus no valdības kontrolētajām pilsētām, nograndis sprādziens, nogalinot vismaz 100 cilvēkus, vēsta raidsabiedrība BBC.

Eksploziju izraisījusi ar sprāgstvielām pildīta automašīna pie nemiernieku kontrolētās Rašidinas kontrolpunkta, kur bija apstājušies desmitiem autobusu, kas cilvēkus veda no valdības pārņemtās Fuaas un Kadrajas Idlibas provinces

Tūkstošiem evakuēto cilvēku no abām Sīrijas pilsoņu karā ierautajām pusēm kopš piektdienas atrodas šajā teritorijā.

Plānots, ka no kopumā četrām pilsētām, kuras kontrolē vai nu valdības spēki, vai nemiernieki, evakuēs 30 tūkstošus civiliedzīvotāju. Taču aģentūra AFP vēsta, ka Rašidinā iesprostoti šobrīd ir ap 5000 cilvēku no valdības kontrolētajām pilsētām un vēl ap 2200 cilvēku no nemiernieku kontrolētajām.

AFP korespondents vēsta, ka autobusu konvojs ar valdības kontrolēto teritoriju iedzīvotājiem nav kustējies teju 30 stundas. Pasažierus ar ūdeni un pārtiku apgādā "The Syrian Arab Red Crescent".