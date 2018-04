Autofurgona vadītājs Kanādā, Toronto, notriecis vairākus gājējus, aptuveni 10 cilvēki negadījumā smagi cietuši, vēsta BBC.

Policija ziņas par negadījumā bojāgājušajiem pagaidām neapstiprina, tomēr vairāki aculiecinieki medijiem Kanādā atklājuši, ka tie ir vismaz četri.

Viena no notikušā lieciniecēm dalās: "Daudzi apkārt esošie cilvēki bija šokēti. Neviens negaidīja, ka tik mierīgā ielā varētu notikt kas tik šausmīgs." Sadursmes liecinieki atklāja, ka vaininieks no negadījuma vietas mēģinājis bēgt, tomēr policija viņu ātri vien notvērusi. Vismaz viens no aculieciniekiem medijiem skaidroja, ka šoferis tīši braucis virsū gājējiem.

Toronto slimnīca medijiem ziņo, ka līdz šim slimnīcā nogādāti septiņi cietušie. Vietējie varasiestāžu pārstāvji tviterī paziņojuši, ka cietuši apmēram astoņi līdz 10 cilvēki.