Sākotnēji tika ziņots, ka vīrietis sācis apšaudi arī no mašīnas. Vēlāk tika precizēts, ka viņš ar automašīnu braucis pa veloceliņu un notriecis gājējus. Pēc viņa automašīnas sadursmes ar kādu citu auto, vadītājs no tās izlēcis, rokās turot viltotus ieročus.

Uzbrukums tika veikts pulksten 15:15 pēc vietējā laika. Ņujorkas policijai nācās atklāt uguni uz uzbrucēju, viņu ievainojot, bet tagad šāvējs esot apcietinājumā. Šajā incidentā bojā gāja seši cilvēki, taču vairāki esot cietuši. Cietušie nogādāti slimnīcā.

Uzbrucēja vadītā automašīna ietriekusies arī autobusā ar skolēniem, ziņo "Independent". Traumas guvuši divi bērni un divi pieaugušie, kuri atradušies autobusā, atsaucoties uz Ņujorkas policijas departamenta pārstāvi, vēsta medijs.

Pretterorisma vienība arī pārbaudīja, vai šāvēja automašīnā nav ievietots spridzeklis. Automašīnā tika atrasta tikai ieroču munīcija, bet viņa rīcībā nebija īsta šaujamā.

Ņujorkas mērs Bils de Blasio ieradās uz notikuma vietu. Viņš paziņoja, ka notikušais ir terorakts.

Savu viedokli par notikušo paudis arī ASV prezidents Donalds Tramps. "Izskatās, ka Ņujorkas uzbrukumu paveica slima un psihiski nenosvērta persona. Varas iestādes šim seko ļoti uzmanīgi," viņš rakstīja sociālajā tīklā "Twitter".

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017