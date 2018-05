Viens no pilotiem sociālajā tīklā "Facebook" aprakstījis, ka lidmašīna, kura nomāta no "Aerolineas Damojh" aviolīnijas, pavisam pārtraukusi izmantot radaru astoņus gadus atpakaļ.

Meksikas varasiestādes norādījušas, ka tiks veikts kompānijas drošības audits.

Trīs sievietes izdzīvojušas lidmašīnas avārijā, taču aizvien kritiskā stāvoklī atrodas slimnīcā. Atklāts, ka starp bojāgājušajiem upuriem ir arī desmit priesteri.

Jau ziņots, ka piektdien neilgi pēc pacelšanās no Havanas Hosē Marti lidostas, nogāzies lidsabiedrības aviolaineris. Lidsabiedrības "Cubana de Aviacion" lidmašīna "Boeing 737", kas no Havanas devās uz Olginu salas austrumos, nogāzās netālu no galvaspilsētas starptautiskās lidostas.

Sestdien atrasta viena no divām "melnajām kastēm" no lidmašīnas, ziņojusi raidsabiedrība BBC. Atrastā "melnā kaste" esot labā stāvoklī, un Kubas satiksmes ministrs Adels Jazkvidro paudis cerību, ka drīzumā izdosies atrast arī otru ierīci.

Šī aviokatastrofa tiek dēvēta par vienu no nāvējošākajām aviācijas nelaimēm vairāk nekā 30 gadu laikā.