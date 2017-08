Uzbrukumā ievainojumus guvuši vairāk nekā 100 cilvēki, atsaucoties uz Katalonijas valdības paziņojumu naktī uz piektdienu, vēsta aģentūra "Reuters".

Policija notikušo izmeklē kā teroraktu. Atbildību par uzbrukumu ceturtdienas vakarā uzņēmies teroristu grupējums "Daesh", kas savā propagandas vietnē "Amaq" apgalvo, ka uzbrukumu sarīkoja "Islāma Valsts karavīri". .

Iepriekš policija ziņoja, ka 10 no "masīvajā sadursmē" cietušajiem stāvoklis ir smags. Saistībā ar uzbrukumu aizturētas divas aizdomās turētas personas.

Vietējie mediji ziņo, ka vēl viens ar uzbrukumu saistīts cilvēks gājis bojā apšaudē ar policiju Barselonas nomalē, taču šīs ziņas nav oficiāli apstiprinātas.

Preču pārvadāšanas auto vadītājs pēc desmitiem cilvēku notriekšanas, kuriem apzināti braucis virsū uz ietves, notikuma vietu ir pametis ar kājām.

Policija arī izplatījusi vīrieša Drisa Oubakira fotogrāfiju, kurš esot nomā paņēmis uzbrukumā izmantoto busiņu. Vietējie mediji ziņo, ka Oubakirs ir Marokā dzimis divdesmitgadnieks.

Barselonas TV3 pirms tam vēstīja, ka baltais "Fiat" furgoniņš, ar kuru veikts uzbrukums, bijis paņemts autonomā, un ka notikuma vietā atrasta marokāņu izcelsmes Spānijas pilsoņa pase.

Vikas pilsētā uz ziemeļiem no Barselonas policija atradusi vēl vienu ar uzbrukumu saistītu automašīnu, atsaucoties uz vietējām amatpersonām, ziņo aģentūra "Reuters".

Policija kā nepatiesas ir noraidījusi iepriekš medijos izskanējušās ziņas, ka kādā turku restorānā viens vai divi bruņoti vīrieši ir saņēmuši ķīlniekus un iebarikādējušies.

Scene in #Barcelona right now where #terror attack just occurred. Driver plowed a car into a busy tourist area. Many injured in video. pic.twitter.com/NmF0IVKHC5

— Laura Loomer (@LauraLoomer) August 17, 2017