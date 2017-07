Ar šādu prasību viņas nākušas klajā, reaģējot uz šonedēļ publicētajiem datiem par BBC zvaigžņu atalgojumu.

"Atalgojuma detaļas atklāj to, par ko daudziem no mums jau bija aizdomas vairākus gadus –sievietes BBC par to pašu darbu saņem mazāku atalgojumu," teikts vēstulē, kuru parakstījušas vairāk nekā 40 sievietes.

BBC ģenerāldirektoram Tonijam Holam adresēto atklāto vēstuli parakstījušo vidū ir arī pārraides "One Show" vadītāja Aleksa Džonsa, ziņu diktore Fiona Brūsa un Vimbldonas pārraižu vadītāja Sjū Bārkere.

Hols solījis izskaust nevienlīdzību atalgojumā līdz 2020. gadam, tomēr darbinieces uzstāj, ka BBC gadiem ilgi zinājusi par samaksas nevienlīdzību.

Vēstulē, kas publicēta laikrakstā "Telegraph", viņas skubina Holu "rīkoties tūlīt".

BBC trešdien pirmo reizi publiskoja savu slavenāko darbinieku gada algas, atklājot, ka televīzijas un radio raidījumu vadītājs Kriss Evanss saņem 2,2 miljonus mārciņu (2,5 miljoni eiro) gadā.

Sieviete ar visaugstāko atalgojumu BBC darbinieku vidū ir pārraides "Strictly Come Dancing" vadītāja Klodija Vinkelmane, kas nopelnījusi 450 000 līdz 500 000 mārciņu.

BBC raidījumu vadītāja Reičela Bērdena pateicās kampaņas atbalstītājiem.

"Līdzu, ņemiet vērā, ka runa nav par lielāku atalgojumu, bet par taisnīgu atalgojumu. Sievietēm it visur," viņa sacīja.

Pazīstamā sporta žurnāliste Klēra Boldinga tviterī norādīja ka BBC nospraustais 2020. gada mērķis stipri atpaliek attiecībā uz vienlīdzīgu samaksu noteiktajiem termiņiem, atgādinot par 1970. gada Vienlīdzīgas samaksas likumu un 2010. gada Vienlīdzības likumu.

Raidorganizācijas līdzstrādnieces saņēmušas atbalsta apliecinājumus no vairāku partiju puses.

Opozīcijas leiboristu līderis Džeremijs Korbins sacīja, ka "parakstīs vēstuli kopā ar viņām", kā arī mudināja BBC "ļoti nopietni paskatīties uz sevi".

"BBC vajadzētu rādīt piemēru, nevis vilkties nopakaļ. Pilnīgs atbalsts sievietēm, kas ir aiz šīs vēstules," tviterī apliecināja Skotijas pirmā ministre un Skotu nacionālās partijas līdere Nikola Stērdžena.