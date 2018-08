Hess 1941.gadā veica dramatisku pārlidojumu uz Skotiju ar acīmredzamu mērķi sākt miera sarunas ar Lielbritāniju. Viņa misija cieta neveiksmi, un atlikušo kara laiku Hess aizvadīja karagūstekņa statusā.

Galveno nacistisko kara noziedznieku tiesas prāvā Nirnbergā Hesam tika piespriests mūža ieslodzījums, un atlikušo mūža daļu viņš aizvadīja cietumā, kur arī 1987. gada 17. augustā beidza savu dzīvi pakaroties.

Demonstrācija Hesa piemiņai sestdien paredzēta Berlīnes Špandavas rajonā, tās dalībniekiem no Špandavas stacijas dodoties uz Vilhelma ielu, kur savulaik atradās Špandavas cietums, ko sabiedrotie izmantoja to galveno nacistisko kara noziedznieku izvietošanai, kam Nirnbergā izdevās izvairīties no nāvessoda.

2017. gadā Hesa piemiņas gājienā piedalījās aptuveni 500 neonacistu, un neilgi pēc tā sākuma to bloķēja kreisie ekstrēmisti.

Pērn, lai novērstu sadursmes starp savstarpēji naidīgajiem labējiem un kreisajiem radikāļiem, varasiestādes iesaistīja aptuveni 1000 policistu.

Neskatoties uz pastāvīgajām prasībām aizliegt šo neonacistu akciju, parasti atļauja tās rīkošanai tiek dota, jo pulcēšanās brīvība Vācijā tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajām pilsoņu pamattiesībām.