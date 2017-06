Piektdien netālu no bēgļu nometnes Kamerūnā, uzspridzinoties diviem bērniem, bojā gājuši 11, bet ievainoti 30 cilvēki, atsaucoties uz amatpersonu pausto, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".

Bērni, uzdodoties par bēgļiem, kuri meklē ēdienu, Kolofatas pilsētā, kas atrodas netālu no robežās ar Nigēriju, iegājuši agri no rīta – vēl pirms rītausmas. "Divi jaunieši spridzinātāji-pašnāvnieki vecumā no 10 līdz 15 gadiem iefiltrējās Kolofatas pilsētā," vietējam radio pastāstījis komunikācijas ministrs Isa Čiroma Beikerijs, piebilstot, ka, ieskaitot abus pašnāvniekus, sprādzienā dzīvību zaudējuši 11 cilvēki, bet 10 no 30 ievainoto stāvoklis ir smags.

Pēdējo gadu laikā Kamerūnas ziemeļu daļā uzliesmojusi vardarbība, kas saistīta ar teroristisko grupējumu "Boko Haram" Nigērijā. No Nigērija Kamerūnā regulāri ierodas bēgļi. "Boko Haram" zvērības pēdējo astoņu gadu laikā Čadas ezera reģionā prasījušas vairāk nekā 20 tūkstošu cilvēku dzīvības, un saskaņā ar ANO datiem nemiernieku dēļ mājas pametuši vairāk nekā 2,7 miljoni cilvēku.

Ciemati un pilsētās Nigērijas – Kamerūnas robežas tuvumā nereti kļūst par spridzinātāju mērķiem. Ceturtdien Djakanas ciematā uzspridzinājās divas jaunas sievietes. Sprādzienā dzīvību zaudēja abas sievietes, bet divi cilvēki guva nelielus ievainojumus.