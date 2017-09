Bosnijā atklāti divi masu kapi, kuros, domājams, aprakti aptuveni 20 Bosnijas pilsoņkarā no 1992. līdz 1995. gadam nogalinātie musulmaņi, trešdien paziņojis Nacionālais pazudušo cilvēku institūts.

Viens no kapiem atklāts kalnainā apvidū netālu no Koričani ciemata, Bosnijas vidienē, kur serbu spēki 1992. gada augustā nogalināja vairāk nekā 200 vīriešus. Tā bija viena no kara brutālākajām epizodēm.

Kopumā 1992. -1995. gada Bosnijas karā dzīvību zaudēja aptuveni 100 000 cilvēku, un puse no 4,4 miljoniem iedzīvotāju bija spiesta pamest savas mājas. Kara beigās par pazudušiem tika uzskatīti 31 500 cilvēku. Kopš tā laika atrasti simtiem masu kapu, no kuriem ekshumētas 25 000 cilvēku mirstīgās atliekas.

Kalnu apvidū netālu no Koričani ciema ekshumācija sākās 7. septembrī. Līdz šim atraktas aptuveni 30 grupas ar kauliem, bet tas nenozīmē, ka tur aprakti 30 cilvēki, jo nereti skeleti netiek atrasti vienā gabalā. Cilvēku identitāte tiks noskaidrota ar DNS testu palīdzību, atklāja Nacionālā pazudušo cilvēku institūta preses pārstāve.

Piecās iepriekšējās ekshumācijās šajā apvidū laikā no 2003. gada līdz 2013. gadam tika atklātas 117 cilvēku mirstīgās atliekas.

Otrs masu kaps atklāts Vlasenicas reģionā, Bosnijas austrumos. Tur ekshumācija sākās otrdien un līdz šim atrasti desmit cilvēku skeleti. Nacionālais pazudušo cilvēku institūts uzskata, ka arī šajā masu kapā apglabāti 1992. gadā nogalinātie Bosnijas musulmaņi. Bosnijas kara upuru asociāciju savāktā informācija liecina, ka Vlasenicā kara laikā tika nogalināti 2600 Bosnijas musulmaņu.