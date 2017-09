Brazīlijā nežēlīgi noslaktēti nošķirti dzīvojošas cilts pārstāvji

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Brazīlijā federālie prokurori uzsākuši izmeklēšanu pēc tam, kad atklāta kādas līdz šim no pārējās civilizācijas nošķirtas cilts desmit locekļu nogalināšana attālā Amazones meža masīvā. Viņi, visticamāk, nejauši trāpījušies zeltraču ceļā, raksta "The New York Times".