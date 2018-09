Ugunsgrēks sācies pirmdien ap pulksten 1.30 pēc Latvijas laika, taču tā cēloņi pagaidām nav zināmi, ziņo vietējie mediji.

Televīzijas pārraidītajos kadros redzamas trakojošas liesmas, kas pārņēmušas ēku un kuras 20 ugunsdzēsēju brigādēm, kuras ieradušās notikuma vietā, pagaidām nav izdevies savaldīt. Ugunsgrēka izcelšanās brīdī muzejs bija slēgts, un tāpēc cietušo, domājams, nebūs.

Nacionālais muzejs ir senākā Brazīlijas zinātniskā iestāde un viens no lielākajiem dabas vēstures un antropoloģijas muzejiem visā Rietumu puslodē. To 1818. gadā dibinājis vēl Portugāles karalis Žuans VI, un daudzi no 20 miljoniem muzeja kolekcijā esošajiem eksponātiem tiek uzskatīti par Brazīlijas nacionālajiem dārgumiem. Starp tiem ir arī senās Grieķijas un Romas kultūru artefakti, kā arī senākās Brazīlijas teritorijā atrastās cilvēka fosilijas, kas pazīstamas kā "Lūcija".

"Šī Brazīlijai ir traģiska diena," teikts prezidenta Mišela Temera izplatītajā paziņojumā. "Zaudēti divsimt gadi darba, pētniecības un zināšanu."

"Tā ir kultūras traģēdija," savukārt atzinis Nacionālā vēstures muzeja direktors.

Tikmēr Nacionālā muzeja direktora vietnieks Fernando Diašs Duarte apsūdzējis Brazīlijas varasiestādes nevērībā. Viņš uzsvēris, ka muzejs, kas atrodas kādreizējā karaliskās ģimenes oficiālajā rezidencē, nekad nav saņēmis no valdības nepieciešamo atbalstu.

Nacionālais muzejs, kas saistīts ar Riodežaneiro Federālo universitāti, pēdējā laikā piedzīvojis pat finansējuma apcirpšanu. Zinātnieki, universitātes pasniedzēji un studenti jau nākuši klajā ar aicinājumu pirmdien iziet ielās, lai paustu savu sašutumu.

Akadēmisko aprindu neapmierinātību pirms oktobrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām jau centusies izmantot kreisā Darba partija, kas muzeja finansējuma samazināšanā apsūdzējusi pašreizējo labējo valdību.

Šobrīd nav zināms, kuri artefakti ugunsgrēkā ir iznīcināti. Muzeja direktors norādījis, ka 200 gadu vecais arhīvs ir pilnībā iznīcināts un ka nekas nav palicis pāri, vēsta portāls "CNET".