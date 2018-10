Sarunās par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) par galveno klupšanas akmeni kļuvis jautājums par robežu starp Ziemeļīriju un Īriju.

Brisele uzstāj, ka robežkontroli starp Īriju un Ziemeļīriju iespējams novērst vienīgi, muitas kontrolei pakļaujot preču plūsmu starp Ziemeļīriju un pārējo Apvienoto Karalisti.

Taču DUP, no kuras atbalsta ir atkarīgs premjerministres Terēzas Mejas parlamentārais vairākums, kategoriski iebilst pret jebkādu vienošanos, kas Ziemeļīrijai radītu citādu statusu nekā pārējai Lielbritānijai.

"Es pilnībā apzinos bezvienošanās ["Brexit"] riskus, taču sliktas vienošanās briesmas ir vēl ļaunākas," laikrakstā "Belfast Telegraph" publicētajā komentārā norādījusi Fostere.

Viņa uzsvērusi, ka Briseles piedāvātais variants nebūs nekāds pagaidu pasākums, bet gan "permanenta Ziemeļīrijas aneksija" un tās atšķelšana no pārējās Apvienotās Karalistes "uz visiem laikiem", pakļaujot Belfāstu noteikumiem, kurus tā nespēj ietekmēt.

Fostere arī brīdinājusi, ka DUP neblefo, ieņemot savu stingro nostāju pret Belfāstai nepieņemamu vienošanos.

"Tā nav spēle. Ikviens, kas pret to izturas vieglprātīgi, savā muļķībā neaptver to lēmumu nopietnību, kurus mēs pieņemsim tuvāko nedēļu laikā," norādījusi DUP līdere. "Tuvākās dienas, nedēļas un mēneši būs izšķiroši. Lēmumi, kurus pieņemsim, veidos to Ziemeļīriju, kurā dzīvos mūsu mazbērni."

Fostere pavēstījusi, ka pirmdien dosies uz Dublinu, lai mēģinātu panākt tādu vienošanos, kas nāktu par labu gan Īrijai, gan Ziemeļīrijai.

Kā ziņots, DUP šonedēļ brīdinājusi, ka varētu pat gāzt Lielbritānijas valdību, ja Meja "Brexit" sarunās piekritīs muitas kontroles ieviešanai starp provinci un pārējo Apvienoto Karalisti.