Pagājušajā nedēļā Eiropas Parlaments (EP) noteica savas "sarkanās līnijas" jeb noteikumus, kurus Eiropas Savienības (ES) pārstāvjiem jāņem vērā sarunās ar Lielbritāniju par tās izstāšanos no ES. Parlamentārieši vairākkārt uzsvēra, ka " Brexit " nedrīkst apdraudēt trauslo Īrijas miera procesu un tam jāņem vērā Skotijas vēlme saglabāt ciešas attiecības ar ES.

Tikmēr abās Lielbritānijas pavalstīs nacionālistu politiskie spēki – "Skotu Nacionālistu Partija" un īru "Sinn Fein" – aicinājuši rīkot referendumus par to neatkarību no Lielbritānijas. Apvienotajai Karalistei jau tāpat sarežģītajā laikā šīs kustības ar jaunu sparu uzjundījušas neilgu brīdi piemirsto iekšējās vienotības jautājumu. Briti to dēvē par bezatbildību, bet neatkarību aizstāvji – par nebijušu iespēju.

Portāls "Delfi" skaidro, ko vēlas nacionālisti, un kādas ir viņu reālās iespējas panākt pavalstu neatkarību: