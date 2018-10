Trešdien debašu gaitā vēršoties pie eiroparlamentāriešiem sociālistiem, Kamalls sacīja: "Ir jāatceras, ka nacisti bija nacionālsociālisti - sociālisma atzars. Tāpēc neizliksimies. Tā ir kreisā spārna ideoloģija."

Spriedumi nekavējoties izsauca sašutumu, un Kamalls turpināja: "Jums tas nepatīk, vai ne?"

Kamalls vēlāk sacīja, ka sociālistu frakcijas līderim "atvainojies tieši un bez ierunām", tomēr kritika turpinājās.

Eiropas Komisijas viceprezidents Franss Timmermanss norādīja - labējie ekstrēmisti tīmeklī pēdējo gadu laikā aktīvi pauž viedokli, ka nacisms ir kreisā spārna vai sociālistiska kustība.

"Man jaunums ir tas, ka Čērčila un Tečeres partijas līderis šajā parlamentā var paust atbalstu šādam izklāstam," atzina Timmermanss.

"Kas ir noticis ar Konservatīvo partiju?" viņš vaicāja.

Arī liberāļu frakcijas ALDE līderis Gijs Verhofstats pauda sašutumu.

Kamalla vārdi ir "apvainojums visiem sociāldemokrātiem, kas cīnījās pret nacismu un mira koncentrācijas nometnēs", sacīja Verhofstats.

Sociālistu frakcija S&D norādīja, ka "sociālisti visā Eiropā pretojās Hitlera režīmam un par to samaksāja ar savām dzīvībām. Ar šo pretīgo salīdzinājumu Kamalls ņirgājas par šiem drosmīgajiem cilvēkiem".

Kamalls tviterī apliecināja: "Es izjūtu cieņu vislielākajā mērā pret tiem, kas izrādīja pretestību un cīnījās pret nacismu, komunismu un jebkuru citu ekstrēmisma formu".

It was not a personal comment aimed at any MEPs. I've apologised directly & unreservedly to Mr. Bullman for any offence caused. I have upmost respect for anyone who stood up & fought against Nazism, Communism & any other kinds of extremism, regardless of political affiliation.