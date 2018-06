"Protesta gaitā izraisījās vardarbība, un policistiem tika mests ar pudelēm, metāla nožogojumiem un citiem priekšmetiem," norādīja policija.

Sestdienas vakarā aizturēti pieci cilvēki, no kuriem divi tiek turēti aizdomās, ka viņi uzbrukuši policistiem, pārējie apsūdzēti, ka viņiem bijuši uzbrukuma ieroči un signāllāpas, kā arī par bojājumu nodarīšanu autobusam.

Tiesa 29. maijā 35 gadus vecajam Robinsonam par kādas tiesas prāvas norišu detaļu pārraidīšanu piesprieda 13 mēnešus cietumā. Lieta, iespējams, būs jāizskata atkārtoti. Robinsons bija apsūdzēts par necieņas izrādīšanu tiesai.

Atbalstītāji apgalvo, ka bijušais Angļu aizsardzības līgas (EDL) priekšsēdētājs un organizācijas "Pegida UK" līdzdibinātājs Robnsons vienīgi izmantojis savas tiesības uz vārda brīvību.

Tommy Robinson fans causing trouble and chaos outside Downing Street. They are not protesters they are thugs. I hope they get arrested and go to prison. Disgraceful.#FreeTommy pic.twitter.com/83EBJILEaa

— Nadeem Ahmed (@Muqadaam) June 9, 2018