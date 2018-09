Katamarāna kapteinis Rihards Musts no Igaunijas, apkalpes locekļi Voldemārs Gailis no Latvijas un Raimonds Dijkstra no Nīderlandes, kā arī divi briti bez noteiktas dzīvesvietas - Naidžels Klārks un Dīns Voterss - aizvadītajā nedēļas nogalē stājās Bristoles miertiesas priekšā un tika apsūdzēti plānos organizēti importēt lielu daudzumu kokaīna.

Visiem pieciem jāpaliek apcietinājumā līdz 4. oktobrim, kad viņiem būs jāstājas Bristoles krimināltiesas priekšā.

Beļģijā reģistrētais katamarāns "Nomad" pārtverts pie Īrijas krastiem Lielbritānijas Nacionālās noziedzības apkarošanas pārvaldes (NCA) operācijā un pavadīts uz Ņūlinas ostu.

Operācija rīkota pēc iepriekšējas izmeklēšanas, balstoties uz darbu, ko paveicis Lisabonā bāzētais Jūrniecības Analīžu un operāciju centrs - starptautiska narkotiku tirdzniecības apkarošanas aģentūra, ko izveidojušas vairākas Eiropas Savienības valstis.

Operāciju atbalstījuši Lielbritānijas Robežapsardzes spēki, Īrijas varas iestādes, Īrijas Jūras spēki, kā arī Devonas un Kornvolas policija.

Lielbritānijas Jūras robežapsardzes spēku komandieris Gordons Skarets norādījis, ka sekmīgā operācija ļāvusi no apgrozības izņemt lielu apjomu kokaīna.

Sešas nedēļas pirms tam tai pašā ostā uz kādas jahtas atrasti simtiem paku narkotiku, raksta izdevums "Irish Independent".