"Tie nav cilvēki, tie ir dzīvnieki," tā par grupējumu MS-13 izteicās ASV prezidents Donalds Tramps . Tā ir viena no pasaules brutālākajām bandām, kas terorizē apkaimes vairākos Amerikas Savienoto Valstu štatos. Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu šī grupējuma vēsturē un iezīmēs, kā arī skaidro, kādēļ šī banda tik ļoti uztrauc ASV prezidentu.

Kriminālo grupējumu un bandu darbošanās Amerikas Savienotajās Valstīs nav nekāds jaunums – dažādas bandas ASV ir darbojušās jau vairākas desmitgades un ar savām aktivitātēm ir radījušas apdraudējumu gan indivīdiem, kas uzturas bandu kontrolēto apkaimju tuvumā, gan visai valstij kopumā. MS-13, kuras moto ir "Nogalināt, izvarot un kontrolēt", ir ieguvusi "slavu", pateicoties tās pastrādāto noziegumu nežēlīgajai manierei, kā arī relatīvi lielajam dalībnieku skaitam. Banda tiek uzskatīta par vienu no vardarbīgākajiem grupējumiem pasaulē.

MS-13 pirmsākumi ir meklējami Losandželosā 20. gadsimta 80. gadu sākumā – laikā, kad ASV ieradās liels skaits imigrantu no Salvadoras, kuri bija pametuši pilsoņu kara nomocīto valsti. Daudzi imigranti Salvadoras pilsoņu karā bija ieguvuši militāro un kaujas pieredzi, kā arī saskārušies ar īpaši smagiem un vardarbīgiem noziegumiem.

Ierodoties ASV, šie imigranti izveidoja grupējumus, kuri darbojās Losandželosas austrumu apkaimēs. Spēcīgākais no šiem grupējumiem bija MS-13 (pilnais nosaukums: "Mara Salvatrucha"). MS-13 guva arī citu Losandželosas reģiona noziedzīgo grupējumu ievērību. Viens no tiem bija "Mexican Mafia", kas integrēja MS-13 savā Latīņamerikas bandu apvienībā ar nosaukumu "Sureños". Skaitlis 13 grupējuma nosaukumā arī apzīmē saistību ar apvienību "Sureños". MS-13 pārstāvji galvenokārt nāk no Centrālamerikas – Salvadoras, Hondurasas un Meksikas.

20. gadsimta 90. gados ASV, saprotot, ka grupējums rada lielu kriminālo apdraudējumu, sāka īstenot aktīvākus deportācijas pasākumus. Galvenokārt deportēja ārzemēs dzimušos, kas bija notiesāti par visdažādākajiem noziegumiem. Tiek lēsts, ka laika posmā no 2000. līdz 2004. gadam uz Centrālameriku deportēja aptuveni 20 000 noziedznieku, raksta portāls "Insight Crime".

Bandas pārstāvju izraidīšana veicināja noziedzīgā grupējuma aktivitāti Hondurasā, Gvatemalā un Salvadorā. Šo valstu valdības nespēja tikt galā ar noziedznieku ieplūdumu, kā rezultātā deportētie no jauna pievērsās kriminālām darbībām bandu ietvaros. MS-13 aktivitātes ir atšķirīgas katrā no reģioniem, kur tā darbojas. Centrālamerikā banda nodarbojas ar izspiešanu, nolaupīšanu un vietējo narkotiku tirgu kontrolēšanu. Savukārt Amerikas Savienotajās Valstīs MS-13 primāri nodarbojas ar narkotiku izplatīšanu un pārdošanu, kā arī noteiktu apkaimju kontrolēšanu, vēsta "Insight Crime". Tomēr vairāki ASV štati ir pieredzējuši arī MS-13 zvērības.

MS-13 pārsvarā cenšas piesaistīt pamatskolas un vidusskolas skolēnus. Banda tiek apsūdzēta vairākos noziegumos, tostarp slepkavībās Ņujorkas, Virdžīnijas, Kalifornijas un citos štatos. Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) apgalvo, ka MS-13 nereti slepkavību pastrādāšanai izmanto mačetes. Noslepkavoti tiek gan konkurējošo bandu dalībnieki, gan parasti civiliedzīvotāji, kuriem nav nekāda sakara ar krimināliem grupējumiem. Tiek lēsts, ka ASV uzturas ap 10 000 MS-13 pārstāvju.

Merilendas štatā MS-13 noziedznieki esot brutāli nogalinājuši kādu vīrieti, sadurot viņu vairāk nekā 100 reižu. Bandas dalībnieki ir nodarbojušies arī ar sieviešu nolaupīšanu un seksuālu izmantošanu. Tie ir tikai daži no piemēriem, kas atspoguļo MS-13 nežēlību. MS-13 pastrādāto noziegumu maniere tāda esot tādēļ, ka šādā veidā banda cenšas iedvest bailes iedzīvotājos un varasiestādēs.

MS-13 noziedzīgās un vardarbīgās aktivitātes ir izpelnījušās arī ASV prezidenta Donalda Trampa uzmanību, kurš vairākkārt šo bandu raksturojis kā lielu draudu ASV sabiedrībai. Tramps MS-13 ir nosaucis par vienu no ļaunākajām bandām pasaulē. "Mēs līdz šim neesam pieredzējuši šādu nežēlības un vardarbības līmeni, un Kongresā ir nepieciešams veikt reformas, lai to neitralizētu," norādīja Tramps.

Izskaust noziedznieku iekļūšanu ASV – tāds ir viens no Donalda Trampa prezidentūras galvenajiem mērķiem. Prezidents apgalvo, ka MS-13 izmanto nepilnības ASV imigrācijas sistēmā un ka bandas pārstāvji var nonākt Savienotajās Valstīs, kad vien vēlas. Tāpat Tramps ir uzsvēris, ka viņa prezidentūras laikā noziedznieku plūsmas ir izdevies ierobežot, tomēr ir nepieciešams atrast vēl efektīvākus veidus, kā risināt problēmu. Kā vienu no veidiem, kā ierobežot MS-13, Tramps ir minējis sienas uzbūvēšanu uz valsts robežas: "Bez sienas mēs nespēsim atrisināt šo problēmu."

Turpinājusies ir arī noziedzīgo grupējumu pārstāvju deportēšana – 2017. gada maijā tika arestēti teju 1400 bandu dalībnieki, kā arī ar tiem saistītas personas, no kurām 100 bija MS-13 pārstāvji, ziņo "Time". MS-13 darbības tiek koordinētas no Salvadoras, kur uzturas grupējuma līderi. Donalda Trampa administrācijas mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka bandas vadītāji uz ASV sūta savus pārstāvjus, kas sadarbojas ar vietējo grupējumu dalībniekiem.

Ņemot vērā, ka MS-13 darbojas ne tikai vienas pilsētas vai štata ietvaros, bet gan vairākās Centrālamerikas valstīs un dažādos ASV štatos, bandas radīto draudu neitralizēšana būs liels izaicinājums. Donalds Tramps nav pirmais prezidents, kurš cenšas apturēt MS-13 vardarbību un noziedzību, – arī iepriekš MS-13 dalībnieki ir tikuši gan deportēti, gan notiesāti.

Vairākos štatos, kuros darbojas MS-13, vietējās varasiestādes ir izveidojušas datubāzes, kurās apkopota informācija par cilvēkiem, kas varētu būt saistīti ar šo grupējumu. Šajās datubāzēs iekļauta informācija par zināmo bandas dalībnieku izskatu, tetovējumiem un veiktajām darbībām. Gan policijas, gan tiesu varas pārstāvji atzīst, ka datubāžu izveide, kā arī apmainīšanās ar svarīgu informāciju ir ļoti noderīga bandu apkarošanā, vēsta "Fox News".

Montgomerijas apgabala policijas priekšnieks Tomass Mangers norādīja, ka liela nozīme esot sadarbībai ar imigrantiem, kuri arī var sniegt noderīgu informāciju par MS-13 dalībniekiem un darbībām. Tāpat Mangers atklāja, ka informāciju par MS-13 darbībām ir iespējams atrast arī sociālo tīklu platformās, kuras bandas izmanto, lai komunicētu un piesaistītu jaunus dalībniekus, raksta "Fox News".

To, cik sekmīgi būs Trampa mēģinājumi padzīt bandu no ASV, rādīs laiks, tomēr paredzams, ka tik apjomīga grupējuma apturēšana prasīs lielus resursus, un maz ticams, ka tuvāko gadu laikā to izdosies iznīcināt pavisam.