Bulgārijā Iskaras kalnu pārejā sestdien autobusa katastrofā gājuši bojā 16 un ievainoti 26 cilvēki, paziņojušas amatpersonas. Pieci ievainotie ir kritiskā stāvoklī.

Negadījums notika apmēram 20 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Sofijas, kad autobuss, ar kuru pensionāru grupa atgriezās no klostera apmeklējuma, vispirms ietriecās vairākās automašīnās, bet pēc tam nobrauca no ceļa un iekrita 20 metru dziļā aizā.

Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, kāpēc autobusa vadītājs zaudēja kontroli pār transportlīdzekli.

Lai pieminētu katastrofā bojāgājušos, pirmdien Bulgārijā izsludinātas sēras.