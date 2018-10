30 gadus vecā žurnāliste tikusi nežēlīgi piekauta, izvarota un nožņaugta. Viņas līķis sestdien tika atrasts Ruses parkā netālu no Donavas. Plašāka informācija par aizdomās turamo pagaidām nav pieejama.

Marinova bija neliela telekanāla TVN direktore un vadīja divus raidījumus, vienā no kuriem viņa intervēja pētniecisko žurnālistu Atilu Biro no Rumānijas projekta "Rise" un kolēģi no Bulgārijas portāla "Bivol.bg" Dimitaru Stojanovu. Viņi tika aizturēti septembrī uz dienvidiem no Sofijas, kur izmeklēja lietu par krāpšanos ar Eiropas Savienības (ES) fondiem. Raidījums par Biro un Stojanovu bija pēdējais Marinovas veikums, pirms viņa tika nogalināta.

Prokuratūra pirmdienas vakarā paziņoja, ka sākusi izmeklēšanu par iespējamo krāpšanos ar ES fondiem, kamēr policija turpina izmeklēt Marinovas slepkavību.

Bulgārijas Iekšlietu ministrija atklāja, ka prokuratūra izmeklē celtniecības kompāniju "GP Group", kas tiek turēta aizdomās par krāpšanos ar ES līdzekļiem, un iesaldēja 14 miljonus eiro no kompānijas līdzekļiem.