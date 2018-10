Bulgārijas valdībai jāizvēlas starp jauniem "F-16" un "F-18" no ASV, jauniem iznīcinātājiem "Gripen" no Zviedrijas vai lietotiem "Eurofighter" no Itālijas.

Aizsardzības ministrs Krasimirs Karakačanovs telekanālam "bTV" pavēstīja, ka Bulgārija dod priekšroku jauniem lidaparātiem un, domājams, ka ASV piedāvātie iznīcinātāji ir visticamākā izvēle.

Viņš sacīja, ka 18. oktobrī darba grupa sniegs ziņojumu par piedāvājumiem un pēc tam sāksies sarunas.

Bulgārija ir NATO dalībvalsts kopš 2004. gada, bet tās ekipējums lielākoties ir ražots Krievijā.