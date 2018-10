Bulgārijas pilsonis Severins Krasimirovs tika aizturēts otrdienas vakarā netālu no Hamburgas, balstoties Eiropas aresta orderī, kas bija izdotas saistībā ar Marinovas nāvi. Marinovas līķis sestdien tika atrasts Rusē, Bulgārijā, netālu no Donavas. Viņa bija izvarota un nožņaugta.

Aizdomās turētais pratināšanas gaitā atzinies, ka, atrodoties "spēcīgā alkohola un narkotiku ietekmē", parkā uzbrucis žurnālistei, Celles pilsētā, Vācijā, apliecināja prokuratūra. Krasimirovs sacījis, ka viņam izraisījies strīds ar sievieti, kuru viņš nav pazinis. Viņš iesitis viņai pa seju un iegrūdis krūmos. "Viņš noliedz, ka viņam būtu bijis nodoms viņu nogalināt, un noliedz, ka būtu sievieti izvarojis un aplaupījis," norādīja prokurori.

"No šīs pratināšanas nevar izdarīt secinājumus par [nozieguma] politisku motivāciju," teikts prokuratūras paziņojumā.

Celles prokuratūra arī apstiprinājusi Krasimirova izdošanu Bulgārijai, kas notiks tuvāko desmit dienu laikā.

Bulgārijas prokuratūra otrdien paziņoja, ka Vācijā Marinovas slepkavības lietā aizturēts jauns aizdomās turētais. Bulgārijas nacionālā televīzija iepriekš ziņoja, ka aizdomās turētais svētdien no Bulgārijas bija devies uz Vāciju, kur dzīvo viņa māte. Savukārt raidorganizācija BTV ziņoja, ka policija ir atradusi žurnālistes mobilo telefonu aizdomās turētā dzīvoklī Rusē.

Iepriekš saistībā ar Marinovas slepkavību bija aizturēts kāds Rumānijas pilsonis, bet pierādījumu trūkuma dēļ viņu atbrīvoja.

Marinova bija neliela telekanāla TVN direktore un vadīja divus raidījumus, vienā no kuriem viņa intervēja pētniecisko žurnālistu Atilu Biro no Rumānijas projekta "Rise" un kolēģi no Bulgārijas portāla "Bivol.bg" Dimitaru Stojanovu. Viņi tika aizturēti septembrī uz dienvidiem no Sofijas, kur izmeklēja lietu par krāpšanos ar Eiropas Savienības (ES) fondiem. Raidījums par Biro un Stojanovu bija pēdējais Marinovas veikums, pirms viņa tika nogalināta.

Prokuratūra pirmdienas vakarā paziņoja, ka sākusi izmeklēšanu par iespējamo krāpšanos ar ES fondiem, kamēr policija turpina izmeklēt Marinovas slepkavību.

Bulgārijas Iekšlietu ministrija atklāja, ka prokuratūra izmeklē celtniecības kompāniju "GP Group", kas tiek turēta aizdomās par krāpšanos ar ES līdzekļiem, un iesaldēja 14 miljonus eiro no kompānijas līdzekļiem.