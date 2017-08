Čečenijas varasiestādes arī vērš spiedienu pret reģionu pametušo geju tuviniekiem, vēsta izdevums.

Varas pārstāvji no homoseksuāļu vecākiem pieprasa paziņojumus par to, ka viņu bērni it kā ir aizbraukuši uz Sīriju, izdevumam pastāstījuši sarunbiedri cilvēktiesību aizsardzības organizācijās.

Vairākas rietumvalstis un starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības organizācijas aicinājušas izmeklēt informāciju par geju masveida aizturēšanu, spīdzināšanu un slepkavībām Čečenijā.

Organizācija "Krievijas LGBT tīkls" kopā ar laikrakstu "Novaja gazeta" publicējusi ziņojumu par geju vajāšanām Čečenijā.

Tikai kopš 2017.gada marta organizācijā pēc palīdzības vērsušies 130 Čečenijas iedzīvotāju, teikts ziņojumā.