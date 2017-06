"Es redzēju sarkanā krāsā ģērbtu uzbrucēju, kurš rokās turēja lielu asmeni. Iespējams, 25 centimetrus garu. Viņš trīs reizes sadūra vīrieti un darīja to ļoti mierīgi. Izskatījās, ka vīrietis bija centies apturēt uzbrucēju, bet nespēja neko pasākt. Viņš saļima," BBC stāsta Bens, kurš terorakta laikā atradās pie "Borough" tirgus uz dienvidiem no Londonas tilta.

Tirgus apkaimē bija arī Džerards, kurš pamanījās aizbēgt no uzbrucējiem. "Es viņiem ar kaut ko metu. Laikam krēslu vai galdiņu. Es trāpīju vienam no viņiem pa galvu, otram, iespējams, iemetu pa muguru. Tad viņi skrēja man virsū, cenšoties mani sadurt. Taču es paguvu aizbēgt. Es apzinājos, ja es paklupšu, mani nogalinās," stāsta Džerards.

"Mudlark" bārā pie "Borough" tirgus iestreipuļoja ap 20 gadus veca sieviete, kurai no mutes un kakla tecēja asinis," BBC stāsta Alekss, kurš arīdzan atradās bārā. "Mums šķita, ka viņai ir pārgriezta rīkle. Cilvēki metās viņai palīdzēt. Pēc tam bāru aizslēdza. Mēs uz ielas redzējām policiju. Bruņoti policisti mums teica, lai dodamies prom no bāra. Bēgot es pamanīju, kā mediķi uz ielas elpina cilvēku," notikumus atceras Alekss.

Britu izdevuma "The Guardian" žurnāliste Hanna Elisa-Pītersene svētdienas rītā apmeklēja terorakta vietu Londonā. Viņa raksta, ka desmitiem "Borough" tirgus apkaimē dzīvojošie nakšņojuši netālu esošo viesnīcu foajē, kur no krēsliem un dīvāniem viņi uzmeistarojuši improvizētas gultas. Žurnāliste atzīmē, ka policija liegusi daudziem cilvēkiem atgriezties savos dzīvokļos.

"Mēs redzējām, ka gar mums panikā skrien cilvēki, bet mēs to neuztvērām pārāk nopietni, jo ir taču sestdienas vakars," žurnālistei pastāsta Īans, kurš pie tirgus ēdis vakariņas kādā no restorāniem. "Tad es piefiksēju, ka personāls aicina cilvēkus patverties restorānā. Sapratu, ka kaut kas nav labi. Viņi mūs ieveda restorāna virtuvē, kur nav logu. Tad ap pulksten 23 iebrāzās policija, aicinot mūs viņiem sekot ar paceltām rokām. Viņi mūs nogādāja drošā vietā otrpus tiltam. Viscaur bija redzami bruņoti policisti, bet mums nebija laika pievērst uzmanību nekam citam," notikumus atminas Īans.

Svētdienas rītā publicēti attēli no notikuma vietas, kur šobrīd strādā izmeklētāji. Vienā no fotogrāfijām redzams, iespējams, uzbrukumā izmantotais mikroautobuss.

Vairāku pasaules valstu līderi jau paguvuši nosodīt Lielbritānijas galvaspilsētā notikušo teroraktu, kurā dzīvību zaudēja septiņi cilvēki.

ASV prezidents Donalds Tramps tvītoja, ka Savienotās Valstis darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Londonai un Apvienotajai Karalistei. "Mēs esam ar jums. Dievs svētī!" raksta Tramps.

