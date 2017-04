ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Maiks Pompeo ceturtdien nosodīja tīmekļa vietni " WikiLeaks ", nosaucot to par "naidīgu izlūkdienestu" un draudu ASV nacionālajai drošībai.

Savā pirmajā publiskajā runā kopš stāšanās CIP direktora amatā bijušais republikāņu kongresmenis Pompeo pastiprināja ASV ārējās izlūkošanas aģentūras naidīgo attieksmi pret "WikiLeaks" un šīs vietnes dibinātāju Džūljenu Asanžu, apsūdzot tos sadarbībā ar diktatoriem.

Lai gan "Asanžs un viņam līdzīgie" apgalvo, ka viņi darbojas brīvības un privātuma vārdā, patiesībā viņu misija ir "personīga pašslavināšanās, graujot Rietumu vērtības", sacīja Pompeo.

""WikiLeaks" darbojas kā naidīgs izlūkdienests un runā kā naidīgs izlūkdienests," teica Pompeo.

ASV prezidents Donalds Tramps pērn bija citādi novērtējis "WikiLeaks". Pirms ASV prezidenta vēlēšanām Tramps sacīja, ka ir apmierināts ar to, ka "WikiLeaks" publicējis Hilarijas Klintones kampaņas menedžera Džona Podestas privātas, bet politiski nepatīkamas e-pasta vēstules.

Baltais nams aizstāvēja prezidentu, paziņojot, ka ir liela atšķirība starp to, ka "WikiLeaks" publicē politiķa e-pasta vēstules, un starp to, ka tā publicē dokumentus par CIP izmantotiem nacionālās drošības instrumentiem.

"WikiLeaks" martā publicēja apmēram 8000 dokumentu, kuri atklājot noslēpumus par CIP kiberspiegošanas instrumentiem, ar kuriem var ielauzties datoros, mobilajos telefonos un pat "Samsung" viedtelevizoros. Iepriekš "WikiLeaks" bija publicējusi 250 000 Valsts departamenta dokumentu un simtiem tūkstošu ASV armijas ziņojumu no Irākas un Afganistānas.

Pompeo atzīmēja, ka ASV izlūkdienestu darbinieki janvārī konstatējuši to, ka Krievijas militārais izlūkdienests izmantojis "WikiLeaks", lai publicētu datus, kas iegūti kiberoperācijās pret Demokrātu partijas Nacionālo komiteju.

ASV izlūkdienesti arī konstatēja, ka Krievijas valstij piederošais telekanāls RT aktīvi sadarbojies ar "WikiLeaks".

"Kamēr mēs darām visu iespējamo, lai klusi vāktu informāciju par tiem, kuri rada ļoti reālus draudus mūsu valstij, tādi indivīdi kā Džūljens Asanžs un Edvards Snoudens mēģina izmantot šo informāciju, lai iegūtu slavu. .. Viņiem nerūp ne to cilvēku dzīvības, kuras viņi pakļauj riskam, ne kaitējums, ko viņi nodara nacionālajai drošībai," sacīja Pompeo Vašingtonas domnīcā "Center for Strategic and International Studies" ("Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrs").