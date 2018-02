CIP, kas reti nāk klajā ar jebkādiem komentāriem, noliedza ziņu, kas piektdien bija parādījusies laikrakstā "The New York Times", un tajā pašā dienā publicētu līdzīgu ziņu interneta laikrakstā "The Intercept", kurš fokusējas uz nacionālās drošības jautājumiem.

"Fiktīvais stāsts, ka no CIP tikuši izkrāpti 100 000 ASV dolāru, ir pilnīgi nepatiess," teikts CIP paziņojumā, kas nosūtīts ziņu aģentūrai AFP.

"Šeit apkrāptie cilvēki bija Džeimss Rizens un Mets Rozenbergs," paziņoja CIP, nosaucot vārdos "The New York Times" reportieri Rozenbergu, kurš uzrakstīja ziņu šim laikrakstam, un bijušo šī laikraksta reportieri Rizenu, kurš bija "The Intercept" publicētā raksta autors.

Tramps tviterī bija atzinīgi novērtējis šo "The New York Times" rakstu, kurš parādot nepieciešamību "nosusināt purvu" Vašingtonā.

Šajās ziņās bija apgalvots, ka CIP aģenti pērn mēģinājuši atpirkt no krieviem hakerisma programmas, kuras esot nozagtas Nacionālās drošības aģentūrai (NSA).

Neidentificētais pārdevējs, kuram bijuši sakari gan ar kibernoziedzniekiem, gan Krievijas izlūkdienestu, piedāvājis NSA hakerisma instrumentus, kurus internetā reklamējis kā pārdodamus kāds grupējums "Shadow Brokers".

Pārdevējs sākotnēji prasījis 10 miljonus dolāru, bet ātri samazinājis prasīto summu līdz vienam miljonam dolāru.

100 000 dolāru bijis pirmais maksājums, ko CIP aģenti esot samaksājuši, vēl šauboties, vai šim cilvēkam tiešām bijusi viņa solītā prece.

Pārdevējs arī esot piedāvājis kompromitējošus materiālus par Trampu. Tā kā Vašingtonā jau notikusi izmeklēšana par iespējamiem sakariem starp Trampa vēlēšanu kampaņu un Maskavu, CIP aģenti tomēr neesot gribējuši iesaistīties tādās lietās, kam būtu saistība ar ASV politiku.

Darījums izjucis pagājušajā mēnesī, kad krievs neesot sagādājis solītos NSA instrumentus, bet viņa materiāli par Trampu bijuši vai nu jau zināmi, vai uzticības necienīgi.

Amerikāņi tad esot pateikuši šim krievam, lai viņš atstāj Rietumeiropu un tur neatgriežas, ziņoja "The New York Times".

"The New York Times" savā ziņā atsaucās uz ASV un Eiropas izlūkdienestu amatpersonām, vārdā nenosaukto krievu un laikraksta izmantotiem sakaru līdzekļiem.