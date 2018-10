Vides sakopšanas kampaņas laikā, kas noritējusi 42 pasaules valstīs un kuras laikā brīvprātīgie attīrīja piekrastes no atkritumiem, secināts, ka galvenokārt plastmasas piesārņojuma vaininieki ir uzņēmumi "Coca-Cola", "PepsiCo" un "Nestle", vēsta britu medijs "The Independent".

Kampaņas "Break Free From Plastic" sakopšanas darbi tika veikti sākot no Lielbritānijas līdz Vjetmanai, un to laikā savākts ap 200 000 plastmasas vienību. Secināts, ka Eiropā gandrīz puse no visa savāktā plastmasas piesārņojuma ir "apzīmogota" ar "Coca-Cola", "PepsiCo" un "Nestle" zīmoliem. Kampaņas rīkotāji arī vērsušies Eiropas Parlamentā ar petīciju, aicinot kompānijām likt maksāt par savu piesārņojumu.

No visiem zīmoliem, kas uzkopšanas laikā identificēti, "Coca-Cola" bijusi līderos. Plastmasas iepakojumi ar šī uzņēmuma zīmolu atrasti 40 no pavisam 42 valstīm, kurās kampaņa noritēja.

Uz kampaņas rīkotāju slēdzieniem reaģējis arī uzņēmums "Coca-Cola", norādot, ka tās mērķis, gluži tāpat kā kampaņas rīkotājiem, ir samazināt plastmasas piesārņojumu okeānā. Uzņēmums pauda gatavību uzņemties atbildību, lai ķertos klāt svarīgajam izaicinājumam.

Nākotnē iecerēts par katru pārdoto produkcijas vienību otrreiz pārstrādāt vienu pudeli vai bundžu. Savukārt līdz 2030. gadam plānots, ka puse no visa iepakojuma būs no otrreiz pārstrādāta materiāla