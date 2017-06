Iespiesti blīvi apdzīvotajā vecpilsētā, džihādisti ceturtdien aizdedzinājuši lielu skaitu vecpilsētas ēku, lai tādējādi ar dūmiem radītu aizsegu, un novērstu uzlidojumus savām pozīcijām. Tikmēr, kā dzirdams armijas pārstāvju publiskotajos video, Irākas Gaisa spēku helikopteri un ASV vadītās starptautiskās koalīcijas lidmašīnas turpina uzlidojumus.

