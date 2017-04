Valdības spēku kontrolētā lidosta atrodas apmēram 25 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Damaskas. Pēc eksplozijas izcēlies liels ugunsgrēks, informē novērotāju organizācijas "Sīrijas Cilvēktiesību observatorija".

"Sprādziens bija milzīgs un dzirdams Damaskā," paziņoja Londonā bāzētās grupas vadītājs Rami Abdels Rahmans.

Sīrijas oficiālā ziņu aģentūra SANA vēsta, ka uzlidojumā bojātas noliktavas un degvielas cisterna, bet Sīrijas nemiernieku avoti ziņo, ka trieciens bijis vērsts pret Libānas šiītu grupējuma "Hezbollah" ieroču noliktavu.

Allegedly video of the #Damascus International Airport tonight on fire after what are claimed to be Israeli airstrikes. pic.twitter.com/jftHcxtyQ2

