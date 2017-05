Lai gan militārpersonas lidojošā objekta identitāti neapstiprina, aģentūra "Yonhap" ziņo, ka tas ir drons. Pret to esot izšauti aptuveni 90 šāvieni, un objekts no radaru ekrāniem pazudis.

Incidents noticis laikā, kad attiecības starp abiem kaimiņiem un reģionālajām lielvarām ir īpaši saspīlētas.

Ziemeļkorejas kaimiņvalstis to gan aicinājušas pārtraukt atomieroču programmu, gan izskanējuši brīdinājumi no ASV īstenot pret Phenjanu triecienu, ja tā turpinās raķešu programmas attīstīšanu. Neskatoties uz to, vēl svētdien Ziemeļkoreja īstenoja veiksmīgu ballistiskās raķetes izmēģinājumu.