Neilgi pēc samita noslēguma Tramps, kurš jau bija devies ceļā uz Singapūru, tviterī apsūdzēja Kanādas premjerministru Džastinu Trudo negodīgumā un atsauca Vašingtonas atbalstu samita beigu paziņojumam, kurā pausta apņemšanās cīnīties ar protekcionismu.

Makrona birojs pēc šī incidenta nācis klajā ar paziņojumu, ka Francija un citas ES valstis saglabās savu atbalstu G7 samita noslēguma dokumentam, kura mērķis ir pārvarēt nesaskaņas galvenokārt tirdzniecības jautājumos.

"Būsim nopietni un cienīsim savu tautu. Mēs uzņemamies saistības un tās pildām," prezidenta paziņojumu citē aģentūra AFP. "Starptautisko sadarbību nedrīkst diktēt dusmu uzplūdi un nepārdomātas piezīmes," viņš papildina.

Trampu bija saniknojis Trudo paziņojums preses konferencē pēc samita, kur Kanādas premjers atkāroti pauda savas valsts nepiekrišanu ASV ieviestajām nodevām tērauda un alumīnija importam un brīdināja 1. jūlijā nākt klajā ar atbildes soļiem.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018