Ķīnas disidenta un Nobela miera prēmijas ieguvēja Liu Sjaobo atraitnei, kura kopš 2010. gada atradās mājas arestā, ir atļaut pamest valsti un viņa izlidojusi uz Vāciju, vēsta raidsabiedrība BBC.

Viņas vīrs – universitātes profesors, kurš kļuva par cilvēktiesību aizstāvi, 2009. gadā tika apcietināts pēc kriminālkodeksa panta par varas gāšanas mēģinājumu. 2010. gadā viņam piešķīra Nobela miera prēmiju. Disidents mira no aknu vēža 2017. gadā.

Viņa sieva tika apcietināta uzreiz pēc Nobela prēmijas piešķiršanas, lai gan viņai netika izvirzītas nekādas apsūdzības.

No kāda Liu kundzes drauga BBC uzzināja, ka viņa otrdien no rīta devusies prom ar avioreisu no Pekinas uz Berlīni.

Disidents Liu tika notiesāts par saistību ar petīcijas "Harta 08" izstrādi, kurā izteikts aicinājums veikt politiskās reformas Ķīnā.