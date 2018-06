"Altum" konferenču zālē notiekošajā diskusija iecerēta divos paneļos:

Pirmajā no tiem Latvijas prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jānis Kažociņš, Polijas prezidenta padomnieks ārpolitikas jautājumos Boguslavs Vinids, Kanādas Sīmona Freizera universitātes profesors Aleksanders Moenss un Krievijas Valsts universitātes Sergejs Markedonovs runās par NATO un Krievijas attiecībām, atturēšanas politikas efektivitāti un limitiem. Pirmā paneļdiskusija ilgs no pulksten 9.20 līdz 10.40. To vada LIIA pētnieks Otrajā paneļdiskusijā no pulksten 11 līdz 12.20 tiks runāts par Baltijas junajiem izaicinājumiem un NATO iespējām un limitiem attiecībā uz tiem. Paneli vada LIIA pētnieks Māris Andžāns.

Otrajā paneļdiskusijā no pulksten 11 līdz 12.20 tiks runāts par Baltijas junajiem izaicinājumiem un NATO iespējām un limitiem attiecībā uz tiem. Diskusijā piedalīsies NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos direktors Jānis Sārts, Viļņas universitātes Starptautisko attiecību un politikas institūta izpilddirektore Margarita Šešelgīte, Starptautiskā aizsardzības un drošības centra direktors Svens Sakovs, kā arī Vācijas Ārlietu padomes Izpētes institūta izpilddirektors Kristians Molings. Paneli vadīs LIIA pētnieks Mārtiņš Daugulis.