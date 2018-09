Piektdien, 28. septembrī, Gaismas pils telpās sākas viens no prestižākajiem un ietekmīgākajiem drošības un ārpolitikas divu dienu forumiem Baltijas jūras reģionā. Portāls "Delfi" piedāvā konferences diskusijām sekot līdzi video tiešraidē.

"Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta Rietumu vērtībām, raugoties no dažādiem aspektiem, kā arī tam, vai mēs, kā demokrātiskas valstis, esam gatavi aizsargāt to, kam patiesi ticam. Tā kā 13. Saeimas vēlēšanas notiek jau pēc nedēļas, ir svarīgi, ka mēs, kā nācija, esam spējīgi apzināties to, kā mūsu pretinieki cenšas izmantot mūsu brīvību," norāda LATO pārstāvji.

Piektdienas, 28. septembra, plānotā tiešraides programma īsumā:

14.00 - 14.20 Latvijas prezidents Raimonds Vējonis atklāj forumu

14.20 - 15.45 Diskusija "1918 - 2018: Ar stratēģiskām mācībām piepildītais gadsimts"

15.45 - 16.15 Diskusija "Ukrainas divas vēlēšanas: Ko no tām gaidīt"

16.15 - 17.45 Diskusija "Vai varam paļauties uz NATO nākamos 100 gadus"

17.45 - 18.15 Diskusija "Vai Tramps ir nolaupījis NATO"

18.15 - 19.45 Diskusija "Vidēja termiņa ekonomiskās prognozes Eiropas Savienībai"

19.45 - 20.30 Diskusija "Sociālo mediju radītie pamati nākamajam gadsimtam"

Foruma pilna programma un informācija par diskusiju dalībniekiem pilnībā pieejama konferences interneta vietnē.

Augsta līmeņa drošības un aizsardzības forumu "Rīgas konference" kopš 2006. gada organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Ārlietu ministriju. Konference pulcē gandrīz 800 dalībniekus no visas pasaules.