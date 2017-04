Sanākušie iedzīvotāji bija baznīcās ieradušies, lai atzīmētu Pūpolsvētdienu.

Pirmais sprādziens nograndis Ēģiptes pilsētā Tantā, Svētā Jura (koptu valodā Mar Girgis) kristiešu koptu baznīcā. Savukārt otrs pēc dažām stundām nograndis Aleksandrijā pie Svētā Marka kristiešu koptu baznīcas. Abos sprādzienos ir bojā gājušie, kā arī cietušie.

Pirmajā sprādzienā Ēģiptes pilsētā Tantā, Svētā Jura baznīcā bojā gājuši vismaz 27 cilvēki, bet ievainots vairāk nekā 78 cilvēks, ziņo CNN. Savukārt sprādzienā Svētā Marka kristiešu koptu baznīcā bojā gājuši vismaz 16 cilvēki un 41 ievainots.

BBC vēsta, ka sprādziena brīdī Svētā Marka kristiešu koptu baznīcā atradies arī Ēģiptes kristiešu koptu pāvests Tavadross II. Saskaņā ar Ēģiptes mediju ziņoto, pāvests nav cietis. Pāvesta pārstāvis sacīja, ka uzbrukumu pie baznīcas sarīkojis pašnāvnieks.

Spridzeklis Svētā Jura baznīcā ticis uzstādīts zem baznīcas krēsliem galvenajā lūgšanu zālē, vēsta CNN.

Atbildību par notikušo uzņēmies teroristiskais grupējums "Daesh" ("Islāma valsts"), ziņo BBC.

Publicēts arī video, kura laikā redzams sprādziena brīdis Svētā Jura kristiešu koptu baznīcā.

Kopti ir lielākā kristiešu kopiena Tuvajos Austrumos. Viņi ir 10% no Ēģiptes 80 miljoniem iedzīvotāju, kuru vairākums ir musulmaņi.

Britu raidsabiedrība BBC atgādina, ka pēdējo gadu laikā islāmistu kaujinieki vērsuši dažādus uzbrukumus pret kristiešiem Ēģiptē. Jau ziņots, ka viens no šādiem uzbrukumiem bija pagājušā gada decembrī Svētā Marka katedrālē Kairā, Ēģptē, kur sprādzienā bojā gāja vismaz 25 cilvēki un ievainojumus guva 49.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tviterī nosodījis vardarbīgo uzbrukumu Ēģiptē, kā arī izteicis līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm.

I strongly condemn another brutal attack against Christian Copts in Egypt, my profound condolences to families and friends of victims #Tanta