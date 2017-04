Vīrieši mēģināja kokaīnu ievest, pielīmējot narkotiku iepakojumus pie savām kājām ar līmlenti. Abi lidoja vienā reisā no Dominikānas republikas, bet pagaidām vēl nav zināms, vai viens otru pazīst.

Tāpat vēl nav paziņots, kas robežkontroles virsniekiem lika pievērst uzmanību abiem vīriešiem. Taču noskaidrots, ka konfiscētā kokaīna vērtība esot 400 000 dolāru.

Abiem draud federālās apsūdzības par narkotiku pārvadāšanu.

Šis gan nav pirmais incidents, kad cenšas ievest narkotikas Ņujorkā, pielīmējot kokaīna iepakojumus pie kājām.

Not one, but two 'busted' out of their pants...on the same flight by #JFK @CustomsBorder read the story herehttps://t.co/lFtSy9pMFO pic.twitter.com/ss6NUqZdVk