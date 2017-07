Līdz ar islāma teroristu uzbrukumu skaita palielināšanos, parādījušās arī Rietumu kristiešu organizētas pret musulmaņiem vērstas kustības gan karošanai Tuvajos Austrumos, gan uzbrukumiem Eiropā un Ziemeļamerikā, raksta Izraēlas Bar Ilanas universitātes doktorants un Moše Dajana Tuvo Austrumu un Āfrikas studiju centra pētnieks Ariels Kočs.

'Krustneši' idejiski kopē džihādistus

"Džihāds strādā abos virzienos," raksta pētnieks, atsaucoties uz kādu pašpasludināto "krustnešu" ierakstu soctīklos. Viņš skaidro, ka "Daesh" ekspansija Irākā un Sīrijā, kur teroristiskā organizācija īpaši agresīvi vērsās pret minoritātēm, tostarp kristiešiem, mudinājusi vairākus simtus kristiešu no Eiropas, Ziemeļamerikas un Austrālijas doties uz šīm zemēm karot.

Turklāt rekrutēšana, kura aktīvi izvērsta sociālajos tīklos ietekmējusi arī daļu sabiedrības, kura nekur nav devusies, bet palikusi mājās. Tā motivējusi lielu skaitu kristiešu vērsties pret "Daesh", džihādu un musulmaņiem kopumā, sasaucoties ar Rietumos jau pastāvošo galēji labējo kustību ideoloģiju.

Ironiski, ka šī ideoloģija pati kopē vairākus "Daesh" ideoloģijas elementus, atzīmē Kočs. Piemēram, abas kustības balstās uz "kultūras pārākumu", tā pielāgojot un nedaudz pārveidojot tradicionālos galēji labo uzskatus par "rasu pārākumu". Rezultātā rekrutēšana rada vardarbības draudu palielināšanos valstīs, kurās tā notiek, ko vēl vairāk pastiprinās rekrūšu atgriešanās no Tuvajiem Austrumiem nākotnē, brīdina pētnieks.

Interesants rekrutēšanas vietņu aspekts ir seno krustnešu simbolu izmantošana, pašu īstenoto vardarbību pamatojot ar "krusta karu" jeb atriebību "džihādam". Viena no populārākajām esot Templiešu ordeņa (12.-14.gs) karogu un simbolu izmantošana, kas nereti tiek pretstatīta "Daesh" pašpasludinātā kalifāta "Islāma valsts" karoga izmantošanai. Kočs uzsver, ka reliģija un tās elementi "jauno krustnešu" vidū tiekot izmantoti gluži tāpat kā "Daesh" gadījumā, regulāri atsaucoties uz svētajiem rakstiem, kā arī aicinot iznīcināt ienaidnieku un dzēst viņu kultūras sekas.

Rekrutētie kristiešu karotāji galvenokārt iekļauti vairākās speciāli pielāgotās militārajās vienībās. Viena no tādām ir "Babilonijas bataljons" Irākā. To radīja Irāna kā daļu no pašas organizētajiem un apgādātajiem irākiešu šiītu grupējumiem, kuri patlaban oficiāli pazīstami kā Irākas Bruņo spēku virspavēlniecībai pakļautās "Tautas mobilizācijas vienības". Savukārt otra zināmākā ir kriestiešu "Pašupurēšanās" ("Dwekh Nawsha") vienība kurdu vadīto "Sīrijas Demokrātisko spēku" ietvaros, kurā rietumnieki karo līdzās etniskajiem asīriešiem.

Par 'krustnešiem' kļūst radikāļi

Pētnieks atzīmē, ka kristiešu rekrutēšanas lapu izplatītā ideoloģija ne tikai sasaucas ar ierasto labējo ideoloģiju, bet ar to aizvien biežāk pārklājas. "Eiropas galēji labējie asi kritizē kreiso atbalstu bēgļiem, apvainojot viņus nodevībā un Rietumu islamizācijā," raksta Kočs. Viņš atzīmē, ka arī norvēģu masu slepkava Anderss Breiviks sevi identificēja kā Templiešu bruņinieku.

Pēdējos gados strauji audzis labējo ekstrēmistu pret musulmaņiem vērsto uzbrukumu skaits. Pērn jūnijā Lielbritānijā tika noslepkavota imigrantu uzņemšanu atbalstījusī britu deputāte Džo Foksa, bet šogad jūnijā Malmē, Zviedrijā, un Londonā, Lielbritānijā, tikai ar piecu dienu starpību notika divi radikāļu uzbrukumi musulmaņiem ar automašīnām. Savukārt maijā rasistiskā uzbrukumā ASV Džeremijs Kristians vilcienā sadūra trīs cilvēkus, no kuriem divi mira.

Arī par redzamākajām "krustnešu" rekrutēšanās kustībām kļuvušas organizācijas, kuras regulāri pauž galēji labējus uzskatus. Viena no tādām ir jau 2009. gadā dibinātā "Angļu aizsardzības līga" Lielbritānijā, kurai līdzīgas pēdējos gados izveidotas daudzās citās valstīs. Tā dēvētās "aizsardzības līgas" par savu mērķi izvirzījušas cīņu pret islāmu, šariatu un musulmaņiem, atsaucoties uz Templiešu ordeni, un apgalvojot, ka ir to tradīciju turpinātājas.

Savukārt, piemēram, kustība "Britain First" ("Lielbritānija vispirms"), kurai "Facebook" seko vairāki miljoni cilvēku, regulāri rīko aktīvistu gājienus ar krustiem un Templiešu ordeņa karogiem caur musulmaņu rajoniem, kā arī demonstrācijas pie mošejām un izplata Jaunās Derības eksemplārus. Pētnieks norāda, ka līdzīgas organizācijas, kuras sludina "krustnešu" idejas un rekrutē karotājus, feisbukā darbojas arī citās valstīs un līdzās angļu valodai atrodamas arī spāņu, franču, vācu un citās valodās.

Kočs brīdina, ka kristiešu radikalizācija un radikāļu militarizēšanās, kā arī karotāju atgriešanās ar kara rūdījumu no Irākas un Sīrijas rada vardarbības pieauguma draudus Rietumos gluži tāpat kā draudus rada no Eiropas valstīm nākušo islāmistu atgriešanās.