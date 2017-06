Līdz ar to Ēģipte ir pabeigusi vienošanās ratifikācijas procesu.

2016. gada aprīlī parakstītās vienošanās pretinieki uzstāj, ka Tiranas un Sanafiras salas pieder Ēģiptei. Valdība ir paziņojusi, ka šīs salas pieder Saūda Arābijai, kas piecdesmitajos gados tās iznomājusi Ēģiptei, lai garantētu to drošību saspīlējuma starp Izraēlu un arābiem laikā.

Vienošanās pretinieki to saista ar miljardiem eiro, ko Sisi valdība saņēmusi no Saūda Arābijas, un pielīdzina to suverēnas teritorijas izpārdošanai.

Kad 2016. gada aprīlī Saūda Arābijas karaļa Salmana Kairas vizītes laikā tika paziņots par šo vienošanos, tā izprovocēja lielākos pret Ēģiptes valdību vērstos protestus kopš Sisi nākšanas pie varas 2014. gadā. Toreiz tika aizturēti simtiem demonstrantu, bet lielāko daļu vēlāk atbrīvoja.