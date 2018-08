Lūks Eikinss, kurš 2016. gada 30. jūlijā virs Simi ielejas ASV Kalifornijas štatāaptuveni 7620 metru augstumā bez izpletņa un veiksmīgi piezemējās tīklā, beidzot iekļauts Ginesa pasaules rekordu grāmatā kategorijā "pirmais veiksmīgais plānotais lēciens no lidmašīnas bez izpletņa".

Viņa aptuveni divas minūtes ilgo lēcienu pārraidīja televīzijas tiešraidē. Savukārt piezemēšanos tribīnēs klātienē vēroja vairāki simti cilvēku.

Eikinss lēcienā sasniedza 193 kilometru stundā lielu ātrumu, taču tas netraucēja viņam piezemēties tikai 30 reiz 30 metrus lielā tīklā. Tīklu veidoja augsta blīvuma polietilēna pinums, kas bija aprīkots ar četriem saspiesta gaisa baloniem, lai ar to palīdzību maigi palēninātu viņa kritiena ātrumu.

Līdzīgu lēcienu bez izpletņa 2012. gadā īstenoja Gerijs Konerijs (video zemāk). Viņš lēca no helikoptera 730 metru augstumā virs Ridžvudas, Lielbritānijā. Konerijs lēcienā sasniedza 130 kilometru stundā lielu ātrumu, bet pirms piezemēšanās bremzēja to ar speciāla tērpa palīdzību. Viņš piezemējās no kartona kastēm būvētā platformā.