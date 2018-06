Rezolūcija, kas gan nav juridiski saistoša, cita starpā aicina pārskatīt Eiropas Savienības institūcijās izmantoto datortehniku un programmatūru un apzināt potenciāli bīstamās programmas un ierīces, konkrēti pieminot "Kaspersky Lab" produktus.

"Kaspersky Lab" dibinātājs Jevgeņijs Kasperskis EP izvirzītās apsūdzības nosaucis par nepatiesām un paziņojis, ka uzņēmumam "nav citas izvēles, kā vien spert noteiktus soļus".

Reaģējot uz EP rezolūciju, uzņēmums norādījis, ka pilnībā pārtrauc sadarbību kiberdrošības jomā ar Eiropas tiesībsargāšanas iestādēm un aģentūrām, tai skaitā Eiropolu un starptautisko izspiedējvīrusu apkarošanas projektu "No More Ransom", kamēr nebūs saņēmis no EP "oficiālu skaidrojumu".

Aicinājums aizliegt "Kaspersky Lab" produktus ES institūcijās bija ietverts EP Ārlietu komitejas deputāta, Igaunijas pārstāvja Urmasa Paeta ziņojumā par kiberapdraudējumiem.

"Kaspersky Lab" programmatūras izmantošanu iepriekš jau ierobežojušas ASV, Lielbritānija, Ukraina, Lietuva un Nīderlande.