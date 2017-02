Eiropas Savienības nākotne: Aicina atteikties no nacionālisma

Pēc mēneša Eiropas Savienība (ES) atzīmēs 60. gadadienu kopš Romas līguma noslēgšanas. To uzskata par pamatakmens likšanu ekonomiskajai un politiskajai savienībai, kurā jau 13 gadus pilntiesīga dalībvalsts ir arī Latvija. Tomēr ES spēks aizvien biežāk tiek apšaubīts, un vēl pagājušajā nedēļā jaunievēlētais Austrijas prezidents uzrunā EP norādīja, ka eiropiešu interesēs ir pretoties virzienam atpakaļ pie šaurām nacionālām interesēm un ES šķelšanai.

Viedokļi, kā to panākt, atšķiras. Pagājušajā nedēļā Eiropas Parlamentā (EP) pieņemtā Eiropas Savienības-Kanādas visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) atbalstītāji norāda, ka Eiropa savu globālo spēku var saglabāt un palielināt, pirmā nosakot kārtību starptautiskajai tirdzniecībai nākotnē. Paralēli EP pēdējā plenārsesijā tika pieņemti trīs ziņojumi jeb tā dēvētie ideoloģiskie uzmetumi ES iekšējai pārveidei.

Ņemot vērā pēdējā laikā piedzīvotās pārmaiņas globālajā politikā, mums ir rūpīgi jāpārdomā nākamie soļi, portālam "Delfi" norāda viens no ziņojumu sagatavotājiem un Eiropas Tautas partijas biedrs Reimers Bēge. Nozīmi tam piešķir arī Kanādas premjera Džastina Trudo pagājušajā nedēļā teiktais, ka "visa pasaule iegūst no spēcīgas Eiropas Savienības".

Piedāvā grandiozas Eiropas Savienības reformas

Bijušais Beļģijas premjers un EP deputāts Gijs Verhofštats pirms Romas līguma noslēgšanas 60. gadadienas uzrunā EP atgādināja, ka, lai gan tieši līguma noslēgšanas brīdis tiek pieminēts kā liels solis uz priekšu, tas bija rezultāts vairāk nekā desmit gadus ilgušām rietumeiropas valstu līderu sarunām ar mērķi radīt vienotu Eiropu un nepieļaut Otrā pasaules kara šausmu atkārtošanos.

Pēc viņa domām ir pienācis laiks jaunām sarunām un jaunām reformām. "Mūsu savienība piedzīvo krīzi, Eiropas Savienībai vairs nav daudz draugu ne mājās, un noteikti arī ne ārpus tās. Savienība vairs nepilda savu uzdevumu, tā visu sniedz nedaudz par maz un par vēlu. Cilvēki nav pret Eiropu, cilvēki ir pret savienību, kas nedod gaidāmos rezultātus," paziņoja Verhofštats. Turklāt viņš ir pārliecināts, ka eiropieši nevēlas "mazāk Eiropas", bet tieši otrādi – cilvēki vēlas redzēt ES vairāk iesaistāmies problēmu risināšanā.

Bijušais Beļģijas premjers norāda, ka Eiropai nepieciešamās pārmaiņas ir sasniedzamas, pēc iespējas drīzāk samazinot Eiropas Komisiju, ieviešot eirozonas administratīvo aparātu ar fiskālo kapacitāti, reformējot EP vēlēšanu kārtību un Eiropas Padomi, kā arī īstenojot vairākas citas izmaiņas.

Līdzīgus uzskatus pauž Reimers Bēge, kurš ir EP ziņotājs par potenciālu efektīvāk pilnveidot ES institūcijas Lisabonas līguma ietvaros. "Līguma izmaiņām ir nepieciešama aptuveni desmitgade. Būsim reālistiski, kad esam Putina, Erdogana un Trampa ielenkti, cik daudz laika mums ir? Cik daudz laika mums ir, lai aizsargātu Eiropas Savienības pilsoņus, lai Eiropa izdzīvotu un mēs nebūtu tikai spēļmantiņa citiem kontinentiem? Tad nu mēs nākotni plānojam šajā kontekstā," viņš skaidro.

Sagatavos kopīgiem pārbaudījumiem

Eiropas Savienībai mestie izaicinājumi ir jāizvērtē, ņemot vērā mūsu iespējas tos atrisināt, portālam "Delfi" uzsver eiroparlamentārietis un trešā ES nākotni ieskicējošā ziņojuma sagatavotājs Elmārs Broks.



"Ja dalībvalstis man saka, ka tās var tikt galā ar starptautisko terorismu vienatnē, lūdzu, dariet to. Bet nedomāju, ka tādi izaicinājumi kā terorisms, migrācija, globalizācijas sekas, iekšējā un ārējā drošība ir atrisināmas katrā valstī atsevišķi. Nedomāju, ka Latvija to var izdarīt vienatnē, un nedomāju, ka pat Vācija to spēj paveikt viena," skaidro Broks, kurš ir EP ziņotājs par potenciālajām eirozonas budžeta iespējām.

"Mums nepieciešams Eiropas kopējais spēks. Piemēram, ASV prezidents Donalds Tramps saka, ka viņš slēgšot līgumus ar katru atsevišķu Eiropas valsti. Viņš tā saka, jo tas ir izdevīgāk ASV. Tomēr, ja viņš slēgs tirdzniecības līgumu ar Latviju, viņš, manuprāt, var panākt kādus nosacījumus vien vēlas, taču, ja ES kā vienots bloks slēdz līgumu ar ASV, Latvija ir daudz aizsargātāka."

Foto: AFP/Scanpix

Viņš ir pārliecināts, ka ES dalībvalstīm kā vienotam veselam jāizmanto ne tikai savs svars starptautiskajā politikā, bet arī tādās jomās, kā aizsardzība. Broks norāda, ka, uzticot dažādas valstu funkcijas Eiropas Aizsardzības aģentūrai, būtu iespējams ietaupīt milzīgus līdzekļus, piemēram, veicot vienotus iepirkumus, attīstot kopīgus militārus projektus, kā arī sadalot dažādas militārās atbildības lomas, jo visām 28 valstu armijām nav jāspēj un tās nespēj darīt visu.

"Tas gan nenozīmē, ka mums jāpalielina ES budžets, jo aizsardzības izdevumus joprojām varētu segt no nacionālajiem budžetiem, turklāt mēs ietaupītu lielus līdzekļus. Nav jābūt kopējai finansēšanai, bet gan kopējai iepirkumu organizācijai. ES dalībvalstis patlaban aizsardzībai tērē aptuveni 100 miljardus eiro ar briesmīgiem rezultātiem. Mums ir dalībvalstis, kuras militārajā jomā pārmaksā vairāk nekā 80 %, bet tām sanāk tikai prezidenta apsardzei," norāda Broks.

Kā vienu no pašreizējās sistēmas absurdiem Vācijas eiroparlamentārietis min piemēru, ka Eiropas valstu armijas izmanto 38 dažādas transporta tvertnes. "Tas ir joks, tas ir ārkārtīgi dārgi. Kāpēc gan vienoti neizmantot divus trīs veidus. Mēs tērējam nodokļa maksātāju naudu, jo Eiropas valstu starpā trūkst sadarbības," skaidro Broks.

Eirozonas stabilitāti regulēs centrāli

"Mēs uzdodam jautājumus, kas ir galvenie izaicinājumi, ko cilvēki daudzās dalībvalstīs no mums sagaida. Galvenokārt brīvību un drošību plašākā izpratnē. Mums jāattīsta tas, kas mums ir trūcis pēdējos gados – kopēja aizsardzības un drošības politika," "Delfi" skaidro Vācijas eiroparlamentārietis Bēge.

Viņš norāda, ka viens no veidiem, kā dot spēcīgu signālu, ka Eiropa meklē un risina problēmas, ir nodrošināt eirozonas stabilitāti. "Pēckrīzes laiks ir tikai laiks pirms nākamās krīzes. Turklāt šādā politiskajā vidē nav iespējams noteikt, kad tāda gaidāma," stāsta Bēge, skaidrojot, ka eirozonas stabilitāte nav tikai eirozonas valstu interesēs.

Viņš norāda, ka dažādi ekonomikas eksperti ir nākuši pie secinājuma, ka to valstu dēļ, kuru ekonomikas ir vairāk atkarīgas no ārējas ietekmes, mums ir jāveido centralizētas reformas. To pamatā ir plāns radīt drošības sistēmu, kurā visas ES valstis, kas vēlas piedalīties, "labos laikos" atliktu līdzekļus nebaltām dienām. "Vēl jāvienojas par struktūru, taču šādas programmas uzsākšana ļaus cīnīties pret spekulācijām un palīdzēs tām valstīm, kas izjūt lielus satricinājumus."

Bēge stāsta, ka pirmoreiz Eiropas valstīs līdzīga tipa atbalstu izmantojušas jau naftas cenu krīzes laikā 70. gados, kad Grieķija un Francija izjuta lielākus satricinājumus par citām kopienas valstīm. "Palīdzības apmēri bija daudzkārt mazāki nekā tie, par kuriem šodien runājam, bet princips bija līdzīgs," viņš skaidro.

Turklāt drošības sistēma nebūtu tikai finansiāla, bet visaptveroša. "Piemēram, ir valstis, kuras nav spējīgas cīnīties ar augstu jauniešu bezdarba līmeni, bet, ja mēs necīnāmies ar šo augsto bezdarba līmeni, mēs iegūstam zudušo paaudzi un varam aizmirst par visiem citiem stabilitātes mehānismiem ekonomikas glābšanai. Šīm valstīm ir jāuzlabo administratīvā kapacitāte, un mums jāpiedāvā profesionāla palīdzība, lai tas notiktu."

Eiroparlamentārietis skaidro, ka pēc līdzīga principa lielā daļā valstu jau šobrīd notiek subsīdiju pārdale, kad bagātie un attīstītākie reģioni iegulda ne tik attīstīto atbalstā.

Opozīcijā federālās Eiropas idejas pretinieki

par "superfederālistu" dēvētais Gijs Verhofštats arī noraida viņa pārstāvēto ideju oponentu pārmetumus, uzsverot, ka piedāvātās reformas nav cīņa starp ES un nacionālām valstīm, jo Eiropai vajadzīgas abas. "Reformas ir nepieciešamība," viņš uzsver. Latvijas eirodeputāta Roberta ZīlesGijs Verhofštats arī noraida viņa pārstāvēto ideju oponentu pārmetumus, uzsverot, ka piedāvātās reformas nav cīņa starp ES un nacionālām valstīm, jo Eiropai vajadzīgas abas. "Reformas ir nepieciešamība," viņš uzsver.





Nevienā no trim ziņojumiem gan netiek burtiski minēti plāni veidot federālu Eiropas pārvaldi, un līdz ar populistu popularitātes pieaugumu jau vairākkārt izskanējis, ka visutopiskākie plāni par tā dēvēto Eiropas Savienoto Valstu izveidi ir izčākstējuši, tomēr lielākie EP ziņojumu opozicionāri norāda uz ziņotāju pārāk lielo vēlmi dažādas nacionālo valstu funkcijas nodot pārvalstiskām institūcijām.

"Eiropas Savienība vienmēr ir bijis politisks projekts. Eiropas Ogļu un tērauda kopienu 1952. gadā izveidoja, lai valstis varētu kontrolēt cita citas ogļu un tērauda rūpniecību, lai vairs nebūtu iespējams gatavoties karam. Tas bija galvenais punkts, ne ekonomiskais. Līdz ar to vienmēr ir meklēts, kā sabalansēt visu valstu intereses, lai nācijas, kuras gadsimtiem gājušas karos cita pret citu, vairs nebūtu spējīgas to darīt. To mēs esam sasnieguši," stāsta Broks.

Bēge savukārt uzsver vienotās ES nozīmi mūsdienu starptautiskajā sistēmā, kad viens spēlētājs, lai tā būtu kaut vai kāda no stiprākajām Eiropas valstīm, vairs nespēj sevi aizstāvēt tā, kā to spēj visa valstu savienība kopumā.

"Es vienmēr runāju par Eiropas pilsoņu un dalībvalstu savienību, jo pilsoņi ir pirmie, un tikai pēc tam dalībvalstis.

Ja mēs atgriežamies pie pilnībā suverēnu valstu idejas, atceros [bijušā Francijas prezidenta] Fransuā Miterāna teikto 1996. gada janvārī: "Nacionālisms nozīmē karu. Tā ir pagātne, un tā ir mūsu atbildība, lai tā nebūtu arī mūsu nākotne." Ja mēs esam tikai suverēnu valstu klubiņš bez Eiropas Savienības aizsardzības, tad, lai Dievs vēl mums veiksmi," brīdina Bēge.