Krīzi 2015. gadā radīja straujš bēgļu pieplūdums, un migrantu izvēlēto valstu nespēja īsā laikā izskatīt viņu tiesības pieprasīt bēgļu statusu, kā arī problēmas iebraucējus izmitināt. Līdz ar to Eiropas tiesa ir noraidījusi Ungārijas un Slovākijas celtos iebildumus par obligāto fiksēto migrantu kvotu.

"Tiesa noraida Slovākijas un Ungārijas prasību pret obligāto patvēruma meklētāju sadales mehānismu. Mehānisms patiesi palīdz Grieķijai un Itālijai cīnīties ar 2015. gada migrantu krīzi un ir proporcionāls," trešdien paziņoja tiesa.

Programma radīta, lai atvieglotu migrantu uzņēmējvalstu Itālijas un Grieķijas slogu, izskatot migrantu patvēruma meklētāju prasības. Tās ietvaros bija paredzēts starp ES dalībvalstīm sadalīt 160 000 migrantu, bet kopš programmas sākuma pārvietoti vien 28 000.

Programma bija saistoša visām dalībvalstīm neatkarīgi no to balsojuma par tās uzsākšanu, un Ungārija, Slovākija, Čehija un Rumānija asi iebilda pret to. Savukārt Ungārija un Slovākija par programmu sūdzējās Eiropas Kopienu Tiesā, norādot, ka tā nav pareizā atbilde migrantu krīzes risināšanai.

Ungārija līdz šim nav uzņēmusi nevienu patvēruma meklētāju migrantu sadales kvotu programmas ietvaros.