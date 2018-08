"Mēs veicām aptauju, miljoniem atbildēja un uzskata, ka nākotnē vasaras laikam jābūt visu gadu, un tas arī notiks," intervijā Vācijas telekanālam ZDF pavēstīja Junkers. Kā trešdien pavēstīja avoti EK, vairāk nekā 80% respondentu līdz šim visplašākajā ES pilsoņu aptaujā izteikušies par atteikšanos no periodiskās pulksteņu laika maiņas.

Aptaujā, kas tika veikta laikā no 4.jūlija līdz 16.augustam, piedalījušies aptuveni 4,6 miljoni pilsoņu, no kuriem trīs miljoni bijuši vācieši. Vasaras laiks atsevišķās valstīs savulaik tika ieviests, pamatojot to ar enerģijas taupīšanu, taču kopš 2002.gada šī periodiskā pulksteņa laika grozīšana tika ieviesta kā vispārēja norma visā ES teritorijā.

Katru gadu visas ES dalībvalstis oktobra pēdējā svētdienā pagriež pulksteņu rādītājus stundu atpakaļ, bet marta pēdējā svētdienā - stundu uz priekšu. Eiropas Parlaments (EP) februārī nāca klajā ar aicinājumu pārskatīt šo praksi, norādot, ka vasaras laikam, iespējams, ir negatīva ietekme uz cilvēku veselību.

Tie kas iebilst pret periodisko pulksteņa laika maiņu, norāda, ka pāreja uz vasaras laiku nesniedz solīto. Kā liecina EK pētījums, enerģijas ietaupījums pulksteņa laika maiņas rezultātā ir niecīgs. Tikmēr daudzi ES pilsoņi žēlojas, ka pulksteņa grozīšana rada viņiem miega problēmas, aizkaitinājumu un grūtības koncentrēties.