Kā informēja EP Informācijas birojā, eiroparlamentārieši skaidro - lai sekmīgi cīnītos ar terorismu, nepieciešams apkarot nelegālu preču, ieroču, naftas, narkotiku un cigarešu tirdzniecību. Viņi uzsver, ka daļa teroristu izmantotā finansējuma tiek iegūst Eiropā, pateicoties savstarpēji saistītām starptautiskām bezpeļņas organizācijām, labdarības organizācijām un fondiem, kas kalpo kā aizsegs ļaunprātīgai rīcībai.

EP deputāti ES Padomi, Eiropas Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu aicina izveidot ES pretterorisma finanšu izlūkošanas platformu, kas veicinātu informācijas apmaiņu un koordināciju starp finanšu iestādēm. To varētu pārvaldīt "Europol", iekļaujot platformā arī aizdomīgo darījumu datu bāzi.

Tāpat tiek aicināts sagatavot to fizisku un juridisku personu sarakstu, kuras darbojas nepietiekami pārredzamos režīmos, un kurām ir augsti aizdomīgu finanšu darbību rādītāji, nopietnāk sekot līdzi aizdomīgām organizācijām, kuras iesaistītas nelikumīgā tirdzniecībā, kontrabandā, viltošanā un krāpnieciskā praksē un nodrošināt, ka bankas veic ciešu priekšapmaksas karšu uzraudzību, lai tās varētu no jauna papildināt tikai ar bankas pārskaitījumu un no personiski identificējamiem kontiem.

Deputāti arī aicina uzraudzīt lūgšanu un izglītības iestādes, labdarības organizācijas un kultūras biedrības, ja pastāv pamatotas aizdomas par saiknēm ar teroristiskiem grupējumiem, kā arī izvērtēt, vai kriptovalūtas, blokķēžu un FinTech tehnoloģijas tiek izmantotas terorisma finansēšanā un vai tās būtu regulējamas ES līmenī.

Parlamenta ieteikumi tika apstiprināti ar 533 balsīm, pret balsojot 24, bet 43 deputātiem atturoties.