"Mēs apsveicam Kataras nostāju, jo mēs uzskatām, ka 13 punktu saraksts ir pretrunā starptautiskajām tiesībām," paziņoja Erdogans.

Turcijas prezidents kopš krīzes sākuma solījis atbalstīt Kataru un noraidījis apsūdzības, ka tā atbalsta terorismu.

Arābu valstis, kas šomēnes pārtrauca attiecības ar Kataru, ir izvirzījušas tai prasības, kas jāizpilda, lai tiktu izbeigta šī krīze.

Sarakstu ar 13 prasībām Katarai iesniedza Kuveita, kas ir vidutāja krīzes risināšanā.

Katarai tiek pieprasīts slēgt satelīttelevīzijas kanālu "Al Jazeera" un tā filiāles, pārtraukt diplomātiskās attiecības ar Irānu, nekavējoties slēgt Turcijas militāro bāzi savā teritorijā un izbeigt militāro sadarbību ar Turciju.

Katarai jāpārtrauc jebkādas attiecības ar grupējumu "Musulmaņu brālība" un citiem grupējumiem, tai skaitā "Hezbollah", "Al Qaeda" un "Daesh".

Katarai jāatsakās no Saūda Arābijas, Ēģiptes, Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) un Bahreinas pilsoņu naturalizācijas, kā arī jāizraida no savas teritorijas šo valstu pilsoņi. Šīs četras valstis uzskata, ka šādi tiks novērsta Kataras iejaukšanās to iekšējās lietās.

Katarai arī tiek pieprasīts izdot visas personas, kuras šīs četras valstis ir izsludinājušas meklēšanā par terorismu, kā arī izbeigt finansēt jebkādas ekstrēmistu organizācijas, kuras ASV atzīst par teroristu grupējumiem.

Katarai arī jāsniedz detalizēta informācija par tās finansētiem opozicionāriem Saūda Arābijā un citās valstīs.

No Kataras tiek pieprasīta arī kompensācija, par kuras lielumu gan nav ziņots.

ASV ziņu aģentūras "Associated Press" iegūtajā prasību sarakstā teikts, ka tās jāizpilda 10 dienu laikā.

Saūda Arābija, Ēģipte, Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) un Bahreina šomēnes pārtrauca attiecības ar Kataru, apsūdzot to terorisma finansēšanā.

ASV, kas sākotnēji vērtēja atzinīgi vēršanos pret Kataru, šonedēļ aicināja šīs valstis izvirzīt Katarai konkrētas prasības.

Kataras valdība un ASV vēl nav reaģējušas uz šo prasību sarakstu. ASV valsts sekretārs Rekss Tilersons šonedēļ uzstāja, ka šīm četrām valstīm jāsastāda "saprātīgu un izpildāmu" prasību saraksts.