"Trampa kungs! Jeruzaleme musulmaņiem ir "sarkanā līnija"," otrdien parlamentā Ankarā uzrunājot savas Taisnīguma un attīstības partijas (AKP) deputātus, sacīja Erdogans.

"Var pat notikt, ka mēs saraujam mūsu diplomātiskās saites ar Izraēlu," brīdināja Turcijas prezidents.

Turcija izveidoja diplomātiskās attiecības ar Izraēlu pirms vairāk nekā 60 gadiem. Tiesa gan, attiecību vēsturē pieredzēti gan kāpumi, gan kritumi - pamatā palestīniešu jautājuma dēļ.

Ja Tramps atzīs Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu, Turcija sasauks Islāma sadarbības organizācijas (ISO) samitu, brīdināja Erdogans. Turcija šobrīd ir ISO prezidējošā valsts.

"Šajā samitā mēs mobilizēsim visu islāma pasauli," norādīja prezidents.

Atzīstot Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu, vai atklājot diplomātiskās misijas strīdus pilsētā, tiks izdarīts "klajš uzbrukums arābu un islāma valstīm", pirmdien norādīja ISO.

Izskanējuši pieņēmumi, ka Tramps varētu atlikt lēmumu par vēstniecības pārcelšanu, bet ka viņš vēl šonedēļ atzīs Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu. Vēstniecības pārcelšanu Tramps solīja jau savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā, taču 1.jūnijā atkāpās no tūlītējas sava solījuma turēšanas.

Tolaik kāda ASV amatpersona paskaidroja, ka jautājums neesot par to, vai vēstniecību pārcelt, bet gan par to, kad to darīt, un ka, pēc Trampa domām, šobrīd nav īstais brīdis izšķirties par šādu soli.

ASV Kongress jau 1995.gadā pieņēma likumu, kas paredz vēstniecību pārcelt uz Jeruzalemi, tādējādi simboliski atbalstot Izraēlas pretenzijas padarīt to par valsts galvaspilsētu. Tomēr likums satur klauzulu, kas visiem prezidentiem līdz šim ļāvusi izvairīties no šī soļa, ik pa sešiem mēnešiem to atkal un atkal atliekot.