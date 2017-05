Partijas kongresā galvaspilsētā Ankarā par Erdoganu, kurš bija vienīgais kandidāts, nobalsoja 1414 no 1470 delegātiem.

Erdogans atkal iestājās AKP 2. maijā pēc tam, kad 16. aprīlī referendumā tika apstiprināti konstitūcijas grozījumi, kas ļauj valsts prezidentam būt politiskās partijas biedram. Līdz tam konstitūcija valsts prezidentam to liedza, tāpēc pēc ievēlēšanas par prezidentu 2014. gadā Erdogans izstājās no AKP, kuras priekšsēdētājs viņš bija kopš partijas dibināšanas 2001. gadā. No 2003. līdz 2014. gadam Erdogans bija Turcijas premjerministrs.

Erdogana režīma pretinieki bažījas, ka konstitūcijas grozījumi pavērs ceļu viena cilvēka autoritārās varas nostiprināšanai un ļaus Erdoganam demontēt modernās Turcijas pamatlicēja Mustafas Kemala Ataturka iedibināto sekulāro valsts iekārtu.