Erdognas izteicās, ka ANO ir “sabrukusi”, saskaroties ar notikumiem Gazas joslā. Pirmdien Gazas joslā Izraēlas bruņotie spēki nogalināja 60 palestīniešu protestētājus un ievainoja vairāk kā 2700 cilvēku.

Protestētājiem uzbruka ar šaujamieročiem un asaru gāzi. Erdogans Izraēlas rīcību nosauca par “tirāniju” un solīja, ka Turcija ievainotos palestīniešus evakuēs no Gazas teritorijas, kurā slimnīcas vairs nespējot aprūpēt cietušos, ziņo “Al-Jazeera”.

Protestētāji pauda neapmierinātību par ASV vēstniecības Izraēlā pārvietošanu uz Jeruzalemi. Par spīti notikušajai vardarbībai un augstajam bojā gājušo un ievainoto skaitam, Amerikas Savienotās Valstis ANO Drošības Padomē bloķēja aicinājumu izmeklēt notikumus Gazā. Izraēla argumentēja, ka spēka pielietošana nebija pretrunā ar starptautiskajām normām.

A photographer captured the moment U.S. Ambassador Nikki Haley walked out of the United Nations chamber as Riyad Mansour (representing Palestine) began to speak on the violence after the new U.S. Embassy in Jerusalem.

