Nupat publicētās grāmatas "Fire and Fury: Inside the Trump White House" autors Maikls Volfs norāda, ka Baltā nama darbinieki pauduši šaubas par Trampa garīgajām spējām. Trampa advokāti centās likt šķēršļus grāmatas publicēšanai. Pats Tramps grāmatu nosauca par "garlaicīgu un nepatiesu", bet tās autoru Volfu par "pilnīgu zaudētāju".

Sestdien, kad Republikāniskās partijas pārstāvji pulcējas uz kongresu savu šī gada politikas prioritāšu noteikšanai, Tramps tviterī aizstāv savas prāta spējas.

"Patiesībā, visu manu dzīvi mani divi lielākie aktīvi ir bijusi garīgā stabilitāte un tas, ka es esmu tiešām gudrs," raksta Tramps, norādot, ka arī viņa konkurente Hilarija Klintone "izspēlēja šīs kārtis", taču zaudēja.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018